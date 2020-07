Αθλητικά

Πρωταθλήτρια Ισπανίας η Ρεάλ (εικόνες)

Μια αγωνιστική πριν το τέλος του πρωταθλήματος, η 'βασίλισσα" ανέβηκε στον θρόνο της.

Το 34ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει από το βράδυ της Πέμπτης (16/07) η Ρεάλ Μαδρίτης. Η «βασίλισσα» με τη νίκη της επί της Βιγιαρεάλ με 2-1 στο «Αλφρέδο ντi Στέφανο» εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της LaLiga.

Οι «μερένγκες» με το «τρίποντο» επί του «κίτρινου υποβρύχιου» αύξησαν στο +7 τη διαφορά τους από την Μπαρτσελόνα, που την ίδια ώρα γνώριζε ήττα-σοκ με 1-2 από την Οσασούνα στο «Καμπ Νου», διαφορά η οποία είναι αδύνατο να καλυφθεί με μόλις μία αγωνιστική που απομένει για να πέσει η «αυλαία» της περιόδου 2019/2020 στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Η Ρεάλ επιστρέφει στην κορυφή μετά το 2017 και την κυριαρχία της «Μπαρτσα» την τελευταία διετία με ισάριθμους τίτλους. Η επιστροφή του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο των Μαδριλένων τον Μάρτιο του 2019 αποδείχθηκε (το λιγότερο που μπορει να πει κανείς) ευεργετική για το σύλλογο. Οι «μερένγκες» με την αποψινή τους επιτυχία έφτασαν τις 11 σερί νίκες από τη διακοπή του πρωταθλήματος και κατέκτησαν δικαιότατα τον τίτλο και πάλι έχοντας στον πάγκο τους τον Γάλλο τεχνικό, με τον οποίο είχαν πανηγυρίσει και το 2017!

«Κλειδί» για να φτάσει η Ρεάλ και πάλι στην κορυφή της LaLiga ήταν αναμφισβήτητα η «γρανιτένια» άμυνά της. Έγινε ακόμα καλύτερη μετά τη διακοπή του κορονοϊού, αφού δέχθηκε μόλις 4 γκολ σε 10 αναμετρήσεις και κατέβασε... ρολά στο τέρμα της σε 5 διαδοχικές, ρεκόρ που πέτυχε για πρώτη φορά από το 2008.

Στα υπόλοιπα «μέτωπα», η Βιγιαρεάλ αν και ηττήθηκε από την Ρεάλ εξασφάλισε μία θέση στο Europa League της επόμενης περιόδου, ενώ άλλες πέντε ομάδας (Χετάφε, Σοσιεδάδ, Βαλένθια, Γρανάδα και Αθλέτικ Μπιλμπάο) θα δώσουν μάχη την τελευταία αγωνιστική για τις άλλες δύο θέσεις που οδηγούν στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.

Μία αγωνιστική πριν από το φινάλε υποβιβάστηκε η Μαγιόρκα, μετά την εντός έδρας ήττα της από την Γρανάδα, ενώ την τελευταία αγωνιστική θα κριθεί ποια από τις Λεγανές, Θέλτα, θα ακολουθήσει τους «νησιώτες» και την Εσπανιόλ στην LaLiga 2. Ο Δημήτρης Σιόβας ήταν σε ένα ακόμη ματς βασικός κι αναντικατάστατος στην ενδεκάδα της Λεγανές, η οποία πέτυχε μεγάλο «διπλό» στο «Σαν Μαμές» επί της Αθλέτικ με 2-0.