Επίθεση σε γραφεία βουλευτών της ΝΔ (εικόνες)

Σημαντικές φθορές προκάλεσαν οι άγνωστοι δράστες. Καταδικάζει τις επιθέσεις ο Τάσος Γαϊτάνης.

Φθορές στα πολιτικά γραφεία των βουλευτών Αχαΐας της Ν.Δ., Ανδρέα Κατσανιώτη και Χριστίνας Αλεξοπούλου, προκάλεσαν το βράδυ ττης Πέμπτης άγνωστοι δράστες, κατά την διάρκεια πορείας στο κέντρο της Πάτρας, ενάντια στο νέο νόμο για τις διαδηλώσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα άγνωστα άτομα έριξαν μπογιές στην εξωτερική πόρτα και στους εξωτερικούς τοίχους των γραφείων του Ανδρέα Κατσανιώτη, που στεγάζονται σε πολυκατοικία περιμετρικά της πλατείας Γεωργίου, ενώ παράλληλα έγραψαν και συνθήματα.

Σχεδόν την ίδια στιγμή, και πάλι άγνωστα άτομα έσπασαν την πόρτα του πολιτικού γραφείου της Χριστίνας Αλεξοπούλου που στεγάζεται και αυτό σε πολυκατοικία περιμετρικά της πλατείας Γεωργίου. Στην συνέχεια, οι άγνωστοι δράστες έριξαν μπογιά στο εσωτερικό των γραφείων της Χριστίνας Αλεξοπούλου και κατόπιν έσπευσαν να εξαφανιστούν.

Tις επιθέσεις στα γραφεία βουλευτών Αχαΐας της Ν.Δ., Ανδρέα Κατσανιώτη και Χριστίνας Αλεξοπούλου καταδίκασε ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης.

«Οι επιθέσεις στα γραφεία των βουλευτών Αχαϊας της ΝΔ είναι θλιβερές πράξεις ανθρώπων που μισούν την ελευθερία του λόγου και τη δημοκρατία. Τις καταδικάζω απερίφραστα» αναφέρει με ανάρτησή του στο twitter ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης.