Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για την Παρασκευή

Τι φέρνει σε κάθε ζώδιο η Σελήνη, που συνεχίζει το ταξίδι της στους Διδύμους.

ΚΡΙΟΣ: Αυτό το τριήμερο έχει αρκετές συναντήσεις, αλλά μπορεί να νιώσεις ότι ξοδεύεσαι ενεργειακά συναναστρεφόμενος πολύ κόσμο. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα και τα σκαμπανεβάσματα πιο έντονα, ειδικά στην περίπτωση που περιμένεις όλοι να συμφωνούν με τις απόψεις σου…

ΤΑΥΡΟΣ : Αν εστιάσεις σε όσα σου λείπουν αυτό το τριήμερο το πιο πιθανό είναι να το περάσεις με κατάθλιψη, αφού όσα και να έχεις, δε θα καταφέρεις να νιώσεις την ικανοποίηση που μπορούν να σου προσφέρουν, αν αντί να τα εκτιμήσεις και να τα χαρείς σκέφτεσαι τι σου λείπει.....

ΔΙΔΥΜΟΙ: Αυτό το τριήμερο το τελευταίο πράγμα που θα μπορούσε να σου κάνει καλό είναι να το περάσεις μόνος σου κλεισμένος στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού σου. Και τα λέω για να σε προλάβω, γιατί κάποιες σχέσεις μπορεί να σε δυσκολέψουν λίγο παραπάνω.…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αυτό το Παρασκευοσάββατο για σένα εάν δεν έχει υποχρεώσεις τότε ενδεχομένως να έχει γεγονότα που από τη μία σου δίνουν ελπίδες και από την άλλη στις παίρνουν. Πρόσεξε μήπως λειτουργείς ασυνείδητα, αδιαφορώντας για τις συνέπειες των πράξεών σου....

ΛΕΩΝ: Η συναναστροφή σου με ανθρώπους τους οποίους θα μπορούσες να εμπιστευτείς μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιμη αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο. Είναι μία ευκαιρία να μαλακώσεις τη στάση που κρατάς απέναντι στον ίδιο σου τον εαυτό....

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ένα τριήμερο με πολύ κόσμο, έντονα κοινωνικό και με πολλές υποχρεώσεις είναι αυτό που έρχεται για εσένα. Το κατά πόσο όμως θα επιλέξεις να εκτεθείς στον κόσμο ή αν θα προτιμήσεις τη χαλάρωση του σπιτιού σου εξαρτάται από το κατά πόσο έχεις μάθει να ακούς τα θέλω σου....η ημερήσια πρόβλεψη για τον Παρθένο εδώ

ΖΥΓΟΣ: Αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο φαίνεται να σε πιάνουν τάσεις φυγής κι εδώ που τα λέμε καλά θα κάνεις να δώσεις στον εαυτό σου κάποιες ανάσες μακριά από ένα περιβάλλον στο οποίο μπορεί να νιώθεις ότι ρουτινιάζεις..

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Έντονα ερωτικό και βαθιά συναισθηματικό αναμένεται να είναι για σένα αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο, ενώ δεν αποκλείεται να συνειδητοποιήσεις ότι το ενδιαφέρον σου για ένα άτομο δεν είναι και τόσο αθώο..

ΤΟΞΟΤΗΣ: Οι αντιδράσεις σου ενδεχομένως να στερούνται λογικής αυτό το τριήμερο που φαίνεται να είσαι πιο ευαίσθητος και να αντιδράς καθαρά με γνώμονα το συναίσθημα. Θέλεις να περάσεις κάθε δευτερόλεπτο με τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή σου! ...

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣΗ ευαισθησία σου ή η απαξίωση σου να αντιμετωπίσεις κατάματα κάποιες καταστάσεις τη στιγμή που πρέπει, φαίνεται να αποδεικνύεται λάθος στρατηγική, αφού ανοίγεις το στόμα σου και βγάζεις από μέσα σου πράγματα που μαζεύεις καιρό...

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Δεν μαζεύεσαι αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο που τα συναισθήματα φουντώνουν και το τελευταίο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να τα συγκρατήσεις. Είσαι αποφασισμένος να ασχοληθείς μόνο με ανθρώπους και πράγματα που σε ευχαριστούν.…

ΙΧΘΥΕΣ: Το ενδιαφέρον σου στρέφεται στο σπίτι και τα αγαπημένα σου πρόσωπα, όπου κυρίως μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου τα πράγματα μπορεί να είναι κάπως πιο απαιτητικά και ίσως χρειαστεί να φροντίσεις λίγο παραπάνω τους ανθρώπους σου, ειδικά αν αυτοί είναι μεγαλύτερης ηλικίας..

Πηγή: astrologos.gr