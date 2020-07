Τεχνολογία - Επιστήμη

“Η Ρωσία πληρώνει χάκερ για να κλέψουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού”

Σάλος απο την καταγγελία ομάδας κρατών, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, που στρέφονται κατά της Μόσχας.

Χάκερς που έχουν την υποστήριξη του ρωσικού κράτους προσπαθούν να κλέψουν το εμβόλιο κατά της COVID-19, αλλά και στοιχεία της έρευνας για μια θεραπεία από ακαδημαϊκούς φορείς και φαρμακευτικές εταιρίες σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως ανακοίνωσε χθες το αρμόδιο Εθνικό Κέντρο για την Κυβερνοσφάλεια στη Βρετανία (NCSC).

Μία κοινή ανακοίνωση από τη Βρετανία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά απέδωσε τις κυβερνοεπιθέσεις στην ομάδα APT29 που είναι γνωστή και ως “Cozy Bear.”

Σύμφωνα με τις παραπάνω χώρες, η ομάδα αυτή, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ενεργεί για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

“Καταδικάζουμε αυτές τις απαράδεκτες επιθέσεις κατά αυτών που κάνουν ουσιαστική δουλειά στη μάχη κατά της πανδημίας του κορονοϊού,” δήλωσε ο επιχειρησιακός διευθυντής του NCSC Πολ Τσίσεστερ.

Οι ερευνητές στον τομέα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου έχουν δηλώσει ότι ένα εργαλείο κακόβουλης ενέργειας της APT29 χρησιμοποιήθηκε κατά πελατών τους, στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία, στην Κίνα και στην Αφρική, στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με τις οποίες, η Μόσχα απορρίπτει τους βρετανικούς ισχυρισμούς, οι οποίοι δεν υποστηρίζονται από τις απαιτούμενες αποδείξεις.