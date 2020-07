Αθλητικά

Κορονοϊός - ΝΒΑ: Θετικός συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Θετικός στον κορονοϊό συμπαίκτης του Giannis, Έρικ Μπλέντσο.

Ο μαγικός κόσμος του ΝΒΑ περιμένει με αγωνία να ξαναρχίσει το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, αλλά τα κρούσματα του κορονοϊού κάνουν συνέχεια την εμφάνισή τους. Όπως έγινε γνωστό ο Έρικ Μπλέντσο, μετά από εξετάσεις, είναι θετικός στον κορονοϊό.

Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, μπήκε σε απομόνωση, όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Ο Μπλέντσο, γνωστοποίησε στα social media πως «είμαι ασυμπτωματικός, αισθάνομαι καλά. Ανυπομονώ να επιστρέψω στην ομάδα και τους συμπαίκτες μου».