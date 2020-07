Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ανησυχία και ετοιμότητα για νέα κρούσματα στην Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προειδοποιήσεις για τα μέτρα προφύλαξης και τα πανηγύρια από τον Αθ. Σκουτέλη. Τι λέει για τα κρούσματα σε τουρίστες η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων.