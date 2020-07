Κόσμος

Σοκ: Ανήλικοι βίασαν 5χρονο σε παραλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαρισμένη παρακολουθεί η Αυστραλία την υπόθεση βιασμού ενός 5χρονου από 4 άλλα αγόρια, όλα τους, κάτω των 13 ετών.

Σοκαρισμένη παρακολουθεί η Αυστραλία την υπόθεση βιασμού ενός 5χρονου από 4 άλλα αγόρια, όλα τους, κάτω των 13 ερών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Australian, ο 5χρονος βιάστηκε την 1η Ιουλίου σε μια απομονωμένη παραλία, σε μια κοινότητα Αβορίγινων, στην περιοχή του Κουίνσλαντ. Οι 4 ανήλικοι δράστες έχουν συλληφθεί, ενώ η κοινότητα των Αβορίγινων τους απαγόρευσε την επιστροφή τους στην πόλη.

Κατά την ίδια πηγή η επίθεση σε βάρος του 5χρονου ήταν τόσο άγρια ώστε χρειάστηκε να μεταφερθεί με ελικόπτερο σε νοσοκομείο 800 χλμ. μακριά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του από γιατρούς.

Η υπόθεση αυτή ξύπνησε μνήμες από το 2006 όταν εννέα άτομα ηλικίας από 13 έως 25 ετών είχαν βιάσει ένα 10χρονο κορίτσι με τον δικαστή, τότε, να αθώωνει τους 9 υποστηρίζοντας ότι η 10χρονη «πιθανότατα συμφώνησε» να κάνει σεξ μαζί τους.

Πηγή: The Australian