Κοινωνία

Στάση εργασίας εφοριακών μετά την επίθεση στην ΔΟΥ Κοζάνης

Αντιδρούν στην επίθεση με τσεκούρι με τρεις τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων δίνει «μάχη» να κρατηθεί στην ζωή.

Σε πανελλαδική στάση εργασίας, από τις 11:30 π.μ. έως το πέρας του ωραρίου, προχωρούν σήμερα οι εφοριακοί, ως ένδειξη συμπαράστασης στους υπαλλήλους της ΔΟΥ Κοζάνης που δέχθηκαν επίθεση στον χώρο εργασίας τους.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΟΥ (ΠΟΕ- ΔΟΥ), η επίθεση αυτή «έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά καθημερινών επεισοδίων και παραβατικών συμπεριφορών απέναντι σε εργαζόμενους που βιώνουν το μεροκάματο του τρόμου. Για άλλη μια φορά καταδεικνύεται ότι οι εφοριακοί υπάλληλοι καλούνται να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους κάτω από αντίξοες συνθήκες, χωρίς καμία προστασία, εκτεθειμένοι καθημερινά άλλοτε στο έλεος αγανακτισμένων πολιτών και άλλοτε ανυπεράσπιστοι απέναντι σε οργανωμένα και αδίστακτα οικονομικά συμφέροντα».

Οι εφοριακοί επισημαίνουν, επίσης, ότι «τα γεγονότα της Κοζάνης αποτελούν την σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, για τις συνθήκες εργασίας στις υπηρεσίες μας, οι οποίες έχουν γίνει αφόρητες». Και καλούν τη διοίκηση της ΑΑΔΕ και την κυβέρνηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ενώ απαιτούν τη λήψη όλων των αναγκαίων και απαραίτητων μέτρων για ασφαλή και αξιοπρεπή εργασία.