Βαρουφάκης στον ΑΝΤ1: έρχεται το νέο μνημόνιο (βίντεο)

Η εκτίμηση για την ύφεση, οι αποχωρήσεις στελεχών από το Μέρα25, οι βολές σε Τσίπρα και Μητσοτάκη, η Τουρκία και η απάντηση στις επικρίσεις για την φωτογραφία με την μπαντάνα.

«Δεν είμαι της άποψης ότι ο Αριστερός πρέπει να είναι μίζερος», είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1, κληθείς να σχολιάσει φωτογραφία του ίδιου και της συζύγου του, σε ανοιχτό αυτοκίνητο, που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στα social media, αναφέροντας ακόμη ότι «όλες οι Επαναστάσεις έγιναν από ανθρώπους που είχαν χρήματα και αντέδρασαν σε μια κατάσταση» και προσθέτοντας ότι «και ο Ενγκελς… εργοστασιάρχης ήταν».

Σχολιάζοντας τα «πυρά» που δέχεται το Μέρα25 με επιστολές διαμαρτυρίας και αποχωρήσεις στελεχών και υποψηφίων βουλευτών από το κόμμα, ο κ. Βαρουφάκης είπε «αυτή η επιστολή, δεν ξέρω εάν έτυχε, δημοσιεύθηκε την ημέρα που ψηφίζαμε το νέο καταστατικό του Μέρα25, που ψηφίστηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία από όλα τα μέλη μας πανευρωπαϊκά και εάν διαβάσετε το καταστατικό, θα συμφωνήσετε ότι δεν υπάρχει πιο αμεσοδημοκρατικό καταστατικό, που καθιστά το Μέρα25 διαφορετικό από τα άλλα κόμματα». Ο κ. Βαρουφάκης έκανε αναφορά στην κλήρωση μεγάλης μερίδας των συνέδρων, καθώς και την ευχέρεια με 50%+1 ψήφους να μπορεί να εκδιωχθεί ο καθένας από όποια θέση κατέχει, ακόμη και ο ίδιος

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις που δείχνουν κάμψη των ποσοστών του κόμματος του, ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι «και πριν από τις εκλογές καμία δημοσκόπηση δεν έδινε στο κόμμα του ποσοστό άνω του 3%, όμως το Μέρα25 μπήκε στην Βουλή».

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει στρατηγικό λάθος, όταν δεν στήριξε το ευρωομόλογο και τώρα του έρχεται νέο μνημόνιο», υποστήριξε ο κ. Βαρουφάκης, επαναλαμβάνοντας την πρόβλεψη του ότι «η ύφεση, λόγω και της κρίσης εξαιτίας του κορονοϊού, θα ξεπεράσει το 10% του ΑΕΠ και θα φθάσει το 15%», εκτιμώντας ότι «απαιτούνται πολύ σκληρά μέτρα για να επιστρέφει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης η ελληνική οικονομία».

Στρέφοντας τα βέλη του προς τον Αλέξη Τσίπρα, ο επικεφαλής του Μέρα25 είπε ότι «οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αδυνατούν να κάνουν αντιπολίτευση, καθώς δεν μπορούν να καταδικάσουν την εφαρμογή εκείνων που οι ίδιοι ψήφισαν όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κυβέρνηση»

Ταμείο Ανάκαμψης, Τουρκία και ΑΟΖ

«Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα λύσει το πρόβλημα του Προϋπολογισμού, καθώς δεν θα γεμίσει με «ζεστό χρήμα», αλλά με εγγυήσεις», συμπλήρωσε ο επικεφαλής του Μέρα25, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση που έχει «πάει» και στην Βουλή, μέσω ερώτησης στον Πρωθυπουργό, σχετικά με την γνωμοδότηση, από ανεξάρτητο σύμβουλο και όχι από σύμβουλο της ΕΚΤ, που είχε ζητήσει το 2015 ο Μάριο Ντράγκι, αναφορικά με το κλείσιμο των ελληνικών τραπεζών.

«Δεν μπορούμε να λύσουμε τα θέματα στο Αιγαίο, εάν δεν υπάρχει λύση στο Κυπριακό. Θα πρέπει να υπάρχει μια λύση-πακέτο στα θέματα με την Τουρκία», αλλιώς θα συνεχιστεί η τακτική των εντάσεων», είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης, αναφερόμενος στην Σύνοδο Κορυφής και στις επαφές Μητσοτάκη για τις τουρκικές προκλήσεις, επιτιθέμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξωτερική πολιτική της, με αιχμή το θέμα της Λιβύης, όπου Μέρκελ και Μακρόν έχουν αποκλίνουσες θέσεις.

«Οι υδρογονάνθρακες πρέπει να μείνουν στα έγκατα της γης, δεν μας χρειάζονται και διότι προκαλούν εντάσεις. Χρειαζόμαστε μια ΑΟΖ μέχρι την Αίγυπτο και όσο πιο μεγάλη γίνεται, σε μια θάλασσα ειρήνης, γεμάτη με ανεμογεννήτριες για την παραγωγή ενέργειας», κατέληξε ο επικεφαλής του Μέρα25.