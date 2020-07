Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κοτανίδου: τήρηση των μέτρων ίσως αποτρέψει τα χειρότερα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η έκκληση για εμβολιασμό κατά της γρίπης, το «καμπανάκι» ενόψει του δεύτερου κύματος και η εκτίμηση για το εύρος της επιδείνωσης της κατάστασης λόγω των τουριστών.