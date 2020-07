Κόσμος

ΗΠΑ κατά ΕΕ και υπέρ Τουρκίας για το εμπάργκο όπλων στην Λιβύη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για μη σοβαρή ειρηνευτική αποστολή έκανε λόγο ο βοηθός ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, επικρίνοντας την στάση των Ευρωπαίων.

Ανώτερος διπλωμάτης των ΗΠΑ επέκρινε χθες Πέμπτη τη ναυτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία έχει ανατεθεί να επιτηρεί την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, κρίνοντας, όπως και η Τουρκία, ότι χαρακτηρίζεται από προκατάληψη. Οι Ευρωπαίοι άρχισαν την επιχείρηση Ειρήνη προκειμένου να εφαρμοστεί το εμπάργκο όπλων που θεωρητικά επιβάλλει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη από το 2011. Όμως τον Ιούνιο, σημειώθηκε επεισόδιο στη θάλασσα μεταξύ πλοίων της Γαλλίας και της Τουρκίας, χωρών-μελών του NATO, που υποτίθεται συνεργάζεται σε αυτή την αποστολή με την ΕΕ.

Ο αμερικανός βοηθός υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τη Μέση Ανατολή, ο Ντέιβιντ Σένκερ, έκρινε αναφερόμενος στους Ευρωπαίους ότι «οι μόνοι περιορισμοί που επιβάλλουν» αφορούν «το τουρκικό στρατιωτικό υλικό». «Θα μπορούσαν τουλάχιστον, εάν ήταν σοβαροί (...) να καταγγείλουν όλα τα μέρη στη σύρραξη όταν παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων», πρόσθεσε, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που οργάνωσε το κέντρο μελετών German Marshall Fund των ΗΠΑ.

«Είναι λυπηρό. Θα μπορούσαν να κάνουν πολλά περισσότερα», επέμεινε.

Ο Σένκερ ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να αποτρέψουν κινήσεις των μισθοφόρων του ρωσικού ομίλου Wagner, που κατηγορείται πως υποστηρίζει τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ. «Ίσως φοβούνται πως θα υποστούν αντίποινα από μέρους της Ρωσίας», πρόσθεσε.

Στη σύρραξη στη Λιβύη αναμετρώνται δυνάμεις που δηλώνουν πίστη στη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), με έδρα την Τρίπολη, και τα στρατεύματα του στρατάρχη Χάφταρ, τα οποία ελέγχουν την ανατολική και εν μέρει τη νότια Λιβύη. Η ΚΕΕ υποστηρίζεται κυρίως από την Τουρκία, η οποία έχει αναπτύξει στρατιωτικούς. Ο Χάφταρ υποστηρίζεται από τη γειτονική Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Ρωσία.

Οι πρόεδροι της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν αυτή την εβδομάδα να συνεργάζονται «πιο στενά» για να υπάρξει επίλυση της σύγκρουσης στη Λιβύη, σύμφωνα με την Άγκυρα.