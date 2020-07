Παράξενα

Νεκρός ο άνδρας που επιτέθηκε σε υπάλληλο για μια… μάσκα

Σε ανταλλαγή πυροβολισμών κατέληξε η φυγή του ηλικιωμένου, αφού χτύπησε τον υπάλληλο, που του ζήτησε να συμμορφωθεί με τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Ένας άνδρας 73 ετών σκοτώθηκε από άνδρες της καναδικής αστυνομίας μερικές ώρες αφού αρνήθηκε να φορέσει μάσκα μέσα σε παντοπωλείο, μετέδωσε χθες Πέμπτη η δημόσια καναδική τηλεόραση, το δίκτυο CBC.

Σύμφωνα με την αστυνομία της επαρχίας Οντάριο, την οποία επικαλέστηκε το δίκτυο, o ηλικιωμένος επιτέθηκε την Τετάρτη εναντίον υπαλλήλου του καταστήματος που απαίτησε να φορέσει μάσκα προστασίας, όπως ορίζει ο νόμος, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο άνδρας αρνήθηκε, σύμφωνα με μια υπάλληλο του καταστήματος, και τράπηκε σε φυγή μετά το συμβάν, το οποίο καταγράφηκε σε ένα χωριό που απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από το Τορόντο. Περιπολικό που τον καταδίωξε μπόρεσε να καταγράψει τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του προτού σταματήσει το κυνηγητό για να μη θέσει σε κίνδυνο τη ζωή άλλων πολιτών.

Λίγη ώρα αφού έφθασαν στο σπίτι του άνδρα, δύο αστυνομικοί ενεπλάκησαν σε ανταλλαγή πυρών μαζί του, ανέφερε η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας του Οντάριο. Ο ηλικιωμένος υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη λίγη ώρα μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, συνέχισε. Τα στοιχεία του θύματος δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Στον τόπο του συμβάντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν «ένα ημιαυτόματο τουφέκι κι ένα πιστόλι», κατά την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων, η οποία κατέσχεσε τα υπηρεσιακά όπλα των δύο αστυνομικών που ενεπλάκησαν. Αναμένεται να γίνει νεκροψία-νεκροτομή στο πτώμα του θύματος σήμερα.