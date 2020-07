Πολιτισμός

Το Μετρό μας “ταξιδεύει” στην Άνδρο (εικόνες)

Την «ήρεμη δύναμη» της Άνδρου συνεχίζουν να εκθειάζουν μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης! Μετά την διάκριση ως κορυφαίου προορισμού για διακοπές χωρίς συνωστισμό από τη διεθνή εφημερίδα Sunday Times, η εφημερίδα Daily Telegraph παρακινεί τους ταξιδιώτες να αναζητήσουν τις πιο ήσυχες γωνιές της Ελλάδας και εντάσσει τον προορισμό στα πέντε πιο ονειρικά ταξίδια στην Ελλάδα για φέτος.

Το άρθρο εκθειάζει ειδικότερα στη γαστρονομική διάσταση του προορισμού κάνοντας αναφορά σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες slow food

Στο ίδιο μήκος κύματος με τα διεθνή ΜΜΕ εκπέμπει και η νέα πρωτότυπη προσπάθεια προβολής του Δήμου Άνδρου που ήδη «τρέχει» τις τελευταίες ημέρες. Με εικόνες και εμπειρίες από την Άνδρο, γέμισε το Μετρό της Αθήνας. Με 31 αφίσες σε 17 σταθμούς η Άνδρος θα προβληθεί συνολικά για δύο εβδομάδες. Mε σλόγκαν όπως «Μακριά, αλλά και τόσο κοντά!», «Μέσα» σε όλα, αλλά και «Εξω καρδιά»!», «Δράση, αλλά και απόδραση!», σύντομα ελκυστικά κείμενα και όμορφες εικόνες «δένουν» κατάλληλα με το ενιαίο κεντρικό σύνθημα «Άνδρος, οι αντιθέσεις μας, το αντίδοτο σας» για να δώσουν μια «γεύση» από Άνδρο σε χιλιάδες επιβάτες του Μετρό.

«Η ποιότητα, η εγγύτητα από την Αθήνα, η ασφάλεια και η φιλοξενία είναι τα συστατικά μιας συνταγής που προσφέρει η Άνδρος για ιδανικές αποδράσεις από την καθημερινότητα. Προσκαλούμε όλους τους φίλους του ποιοτικού ταξιδιού να μοιραστούν μαζί μας μία ξεχωριστή εμπειρία φέτος», δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Νίκος Μουστάκας.