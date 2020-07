Κοινωνία

Επίθεση με τσεκούρι: σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο ένας εφοριακός

Με μηχανική υποστήριξη η μία συνάδελφος του. Ενώπιον Εισαγγελέα και Ανακριτή ο δράστης. Δραματικές οι περιγραφές για το περιστατικό.

Ενώπιον Εισαγγελέα και Ανακριτική οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής ο άνδρας, ο οποίος την Πέμπτη επιτέθηκε με τσεκούρι κατά εφοριακών στην ΔΟΥ Κοζάνης, τραυματίζοντας αρκετούς εξ αυτών.

Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η η κατάσταση της υγείας του 56χρονου εφοριακού ο οποίος δέχτηκε επίθεση με τσεκούρι, ενώ βρισκόταν στην εργασία του, στη ΔΟΥ Κοζάνης.

Με μηχανική υποστήριξη νοσηλεύεται η 67χρονη συνάδελφός του η οποία, κατά πληροφορίες, πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί τους επόμενους μήνες. Τραύματα στο κεφάλι και στην πλάτη φέρει η τρίτη εφοριακός, η οποία επίσης τραυματίστηκε σοβαρά.

Οι τρεις εφοριακοί νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» στην Θεσσαλονίκη, που το πρωί της Παρασκευής εξέδωσε ανακοίνωση για την κατάσταση των τριών τραυματιών.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Η ασθενής Μ. Μ. 47 ετών είναι σε σταθερή κατάσταση και νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, κάταγμα κρανίου και ένα θλαστικό τραύμα στην πλάτη. Είναι σταθερή αιμοδυναμικά.

Η ασθενής Π. Θ. 67 ετών, νοσηλεύεται στη Β Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με μηχανική υποστήριξη. Είναι σταθερή αιμοδυναμικά. Έγινε εκτίμηση της κατάστασης της από γναθοχειρουργό και τον Σ. Διευθυντή της οφθαλμολογικής λόγω της βλάβης στο πρόσωπο.

Ο ασθενής Ξ.Π. 56 ετών, νοσηλεύεται στη Β Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά από χειρουργική επέμβαση λόγω κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης και τραυματισμού από τέμνον όργανο. Είναι αιμοδυναμικα σταθερός με μηχανική υποστήριξη».

Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Κικίλια

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επικοινώνησε τηλεφωνικά από τις Βρυξέλλες με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας των εφοριακών που νοσηλεύονται ύστερα από την επίθεση που δέχθηκαν με τσεκούρι στο χώρο δουλειάς τους. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την οδύνη του για το περιστατικό και ζήτησε από τον Υπουργό Υγείας να μεταφέρει τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και τις οικογένειές τους.

Συγκλονιστικές ειναι οι μαρτυρίες για την επίθεση με τσεκούρι σε εφοριακούς, μέσα στην ΔΟΥ Κοζάνης.

Ενας απο τους αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικοιύ, που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, περιέγραψε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί' τις στιγμές πανικού και τρόμου, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην προσπάθεια του προϊσταμένου της ΔΟΥ και ακόμη ενός άνδρα, που ακινητοποίησαν τον δράστη.

Ο δράστης, που εισέβαλε στην εφορία οπλισμένος με τσεκούρι και άρχισε να χτυπάει στα τυφλά, όσους εκείνη την ώρα εργάζονταν το τμήμα εισοδήματος, αφοπλίστηκε από τον προϊστάμενο του τμήματος και έναν άλλον άνδρα και ακινητοποιήθηκε.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης, γύρω στις 13.15, κρατώντας μία πλαστική σακούλα , μπήκε στο κτήριο, δίνοντας κανονικά το όνομά του στον έλεγχο της εισόδου, του έγινε η τυπική θερμομέτρηση και κατόπιν ανέβηκε στο 2ο όροφο, όπου βγάζοντας από τη σακούλα ένα μικρό τσεκούρι, άνοιξε τις πόρτες των γκισέ και επιτέθηκε στους υπαλλήλους. Πρώτη δέχθηκε τα χτυπήματα μία γυναίκα υπάλληλος, και κατόπιν επιτέθηκε σε άλλους δύο συναδέλφους της, που δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Μία τέταρτη υπάλληλος στην προσπάθεια της να αποφύγει τα χτυπήματα του δράστη, έπεσε πανικόβλητη στις σκάλες και τραυματίστηκε στο πόδι.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μια αυτόπτης μάρτυρας, εργαζόμενη στο τμήμα που δέχθηκε την επίθεση ανέφερε ότι ο "δράστης μπήκε πρώτα μέσα στο τμήμα Κεφαλαίου και κατόπιν έστριψε και πήκε στο τμήμα Εισοδήματος."Ενας συνάδελφος του υπέδειξε ότι δεν μπορεί να μπει μέσα αλλά χρειάζεται να πάρει το αριθμημένο χαρτάκι της προτεραιότητας. Χωρίς να πει κουβέντα ξεκρέμασε από την πλάτη του ένα μικρό σακκίδιο εβγαλε τον τσεκούρι και χτύπησε τον Πέτρο...Η επόμενη κίνηση του ήταν να χτυπήσει δυο φορές την Δώρα...Στο τέλος και όταν όλοι φωναζαν κι έτρεχαν δεξιά κι αριστερά πανικόβλητοι αυτός είπε... "τωρα σας άρεσε; Καλά να πάθετε..."

Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι η επίθεση από τον δράστη έγινε με μανία και χωρίς να πει ,στην αρχή της επίθεσης, το παραμικρό. Ο προϊστάμενος της εφορίας και ένας άλλος υπάλληλος που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον δράστη, κατάφεραν να τον εξουδετερώσουν όταν αυτός κινήθηκε εναντίον του πρώτου, κραδαίνοντας το τσεκούρι και εκείνη τη στιγμή, ο δεύτερος κινήθηκε έγκαιρα και κατάφερε να τον συγκρατήσει.

Την απερίφραστη καταδίκη για τη σημερινή αποτρόπαια και βίαιη, όπως τη χαρακτηρίζει, επίθεση πολίτη σε βάρος υπαλλήλων της ΔΟΥ Κοζάνης την ώρα της εργασίας τους, εξέφρασε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Στην Κοζάνη μετέβη εσπευσμένα ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, μετά το περιστατικό στην Εφορία της περιοχής.

"Αποτρόπαιη" και "απολύτως καταδικαστέα" χαρακτήρισε την επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης ο διοικητής της ΑΑΔΕ ενώ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους τραυματίες υπαλλήλους και στις οικογένειες τους.