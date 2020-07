Life

Μπίλι Ρέι Σάιρους: πατέρας και κόρη ερμηνεύουν τραγούδια από το νέο της άλμπουμ (βίντεο)

Η Νόα Σάιρους (Noah Cyrus) και ο μπαμπάς της Μπίλι Ρέι Σάιρους (Billy Ray Cyrus) έπαιξαν το «Young and Sad» από το νέο άλμπουμ της Νόα «The End of Everything» στο The Late Show με τον Στίβεν Κόλμπερτ (Stephen Colbert).

Μέσω βίντεο, η Νόα και ο Μπίλι Ρέι έπαιξαν πιάνο και κιθάρα, αντίστοιχα, ερμηνεύοντας την μπαλάντα. Η Νόα βρίσκονταν σε ένα αίθριο με θέα τον ορίζοντα του Λος Άντζελες, πίσω της ήταν μια χειροποίητη αφίσα του «Black Lives Matter».

Στη συνέχεια πατέρας και κόρη ερμήνευσαν το τραγούδι «July» που συμπεριλαμβάνεται στο ίδιο άλμπουμ.

Το νέο άλμπουμ της Νόα περιλαμβάνει οκτώ τραγούδια και κυκλοφόρησε τον Μάιο. Μιλώντας στο Rolling Stone για το τραγούδι «Young and Sad», η Νόα είπε ότι το εμπνεύστηκε από ένα τηλεφωνικό μήνυμα που της έστειλε ο μπαμπάς της πριν από λίγο καιρό όταν «περνούσα μία σκοτεινή περίοδο στη ζωή μου και μου υπενθύμισε να συνεχίσω να χαμογελάω, γιατί τη στιγμή που το έστειλε, φαινόταν αδύνατο να σκάσω ένα χαμόγελο... δεν μπορούσα καν να σηκώσω το τηλέφωνο».