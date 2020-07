Κόσμος

Κορονοϊός: Εφιάλτης δίχως τέλος στην Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικός είναι ο απολογισμός των νεκρών της πανδημίας στην Ρωσία.

Ο απολογισμός των νεκρών στη Ρωσία από τη νόσο Covid-19 ξεπέρασε τους 12.000 σήμερα, μετά την καταγραφή 186 νέων θανάτων το 24ωρο που πέρασε.

Το κέντρο αντιμετώπισης της κρίσης με τον νέο κορονοϊό στη Ρωσία κατέγραψε παράλληλα 6.406 νέα κρούσματα σε ένα 24ωρο, με τα οποία ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται πλέον σε 759.203. Αυτός είναι ο τέταρτος υψηλότερος απολογισμός κρουσμάτων SARS-CoV-2 στον κόσμο.

Ο αριθμός των νεκρών από Covid-19 ανέρχεται πλέον σε 12.123 στη χώρα, ενώ από τη νόσο έχουν αναρρώσει 539.373 άνθρωποι.