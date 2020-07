Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής – Μητσοτάκης: απαραίτητοι οι συμβιβασμοί για μια φιλόδοξη λύση

Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός και ποιά μηνύματα στέλνουν Μέρκελ, Μακρόν και Σαρλ Μισέλ,. Σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για το Ταμείο Ανάκαμψης και την κρίση κορονοϊού.

Με καθυστέρηση μιας ώρας ξεκίνησεη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ, όπως ενημέρωσε μέσω twitter, ο εκπρόσωπος του προέδρου Σαρλ Μισέλ. Ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι πιθανόν να μην ολοκληρωθεί αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου, αλλά να συνεχιστεί και την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Την ελπίδα για την επίτευξη συμφωνίας, παρά τις δύσκολες διαπραγματεύσεις, εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής. «Θα είναι δύσκολες διαπραγματεύσεις, δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι για τους πολίτες της Ευρώπης. Θέλουμε μια Ευρώπη πιο σταθερή. Πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε συμφωνία» τόνισε ο κ. Μισέλ.

Σε δήλωση του, κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε, «τους τελευταίους τρεις μήνες έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο για την εκπόνηση μίας φιλόδοξης απάντησης στην κρίση της Covid-19. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να φτάσουμε σε συμφωνία σε αυτή τη Σύνοδο. Αυτά που διακυβεύονται είναι οι αρχές της Ευρωπαϊκής ενότητας και της Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».

«Δεν πρέπει να χάσουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την μεγαλύτερη οικονομική ύφεση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ίσως κάποιοι συμβιβασμοί θα είναι απαραίτητοι, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα πετύχουμε μία φιλόδοξη λύση. Οι πολίτες μας δεν αναμένουν τίποτα λιγότερο από εμάς».

Μηνύματα Μέρκελ και Μακρόν

Την αισιοδοξία της για εξεύρεση λύσης εξέφρασε η πρόεδρος την Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής.

«Εάν τα κάνουμε σωστά μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και να βγούμε πιο ισχυροί» τόνισε και επισήμανε: «όλα τα απαραίτητα κομμάτια είναι στο τραπέζι και μία λύση είναι εφικτή. Η λύση είναι αυτή που περιμένουν οι άνθρωποί μας στην Ευρώπη, διότι οι δικές τους δουλειές κινδυνεύουν».

Τέλος, η Πρόεδρος της Κομισιόν, ανέφερε: «ο κίνδυνος του ιού επιμένει και ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί, εάν η Ευρώπη είναι ικανή να σταθεί ενωμένη και να ξεπεράσει αυτή την κρίση που έχει σχέση με τον κορονοϊό με έναν πειστικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με το Νext Generation Eu. Όχι μόνο έχουμε την ευκαιρία να ξεπεράσουμε την κρίση αλλά να εκσυγχρονίσουμε την Ένωσή μας και να πάμε μπροστά την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και την ψηφιοποίηση».

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μπροστά τους πολύ δύσκολες συνομιλίες για τον προτεινόμενο προϋπολογισμό και για το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ από την οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού, δήλωσε η γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ επισημαίνοντας πως υπάρχουν βαθιές διαφορές. «Πηγαίνουμε όλοι στις συνομιλίες με πολύ σφρίγος, όμως πρέπει να πω πως οι διαφορές εξακολουθούν να είναι πολύ πολύ μεγάλες και έτσι δεν μπορώ να πω αν θα έχουμε ήδη από τώρα μια λύση», δήλωσε η Μέρκελ κατά την άφιξή της στη σύνοδο κορυφής, συμπληρώνοντας «περιμένω πολύ, πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις».

Η παρούσα κατάσταση απαιτεί περισσότερη αλληλεγγύη, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, την πρώτη που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία από τότε που ξέσπασε η πανδημία. Ειδικότερα, ο Γάλλος Πρόεδρος τόνισε ότι «είναι μία στιγμή αλήθειας για τη φιλοδοξία της Ευρώπης». Επιπροσθέτως, υπογράμμισε πως «βρισκόμαστε στο μέσο μίας κρίσης χωρίς προηγούμενο, μίας κρίσης υγειονομικής αλλά επίσης οικονομικής και κοινωνικής, η οποία απαιτεί περισσότερη αλληλεγγύη και φιλοδοξία».

Επιμένει η Ολλανδία

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε δήλωσε πως «δεν είναι αισιόδοξος» ότι θα μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ για ένα ταμείο ανάκαμψης από την κρίση που έχει προκαλέσει ο νέος κορονοϊός. «Δεν είμαι αισιόδοξος, όμως ποτέ δεν ξέρει κανείς», δήλωσε στο ολλανδικό δίκτυο NOS κατά την άφιξή του για την έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ για να διαπραγματευθούν μια συμφωνία για τον προϋπολογισμό τους την περίοδο 2021-27 και τη δημιουργία ενός ταμείου ανάκαμψης από την κρίση του κορονοϊού ύψους 750 δισεκ. ευρώ. Η Ολλανδία θέλει οι χώρες που θα στηριχθούν από το ταμείο της ΕΕ να συμφωνήσουν σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασία τους και το συνταξιοδοτικό σύστημά τους, μεταξύ άλλων τομέων. Η Ολλανδία ηγείται μιας ομάδας μικρότερων χωρών της ΕΕ που είναι αντίθετες στην χορήγηση επιχορηγήσεων ή αρωγής χωρίς αυστηρούς όρους.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε σήμερα πως οι ηγέτες της ΕΕ έχουν υποχρέωση προς τους πολίτες τους να επιτύχουν μια συμφωνία για το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ. «Η Ισπανία έρχεται σ' αυτή τη σύνοδο κορυφής πρόθυμη για την επίτευξη μιας συμφωνίας, για να υπερασπισθεί λογικά τα εθνικά συμφέροντά μας στη γεωργία και επίσης το πώς αντιλαμβανόμαστε τη διαχείριση του ταμείου ανάκαμψης», δήλωσε ο Σάντσεθ στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες λίγο πριν συναντηθεί με τους άλλους ευρωπαίους ηγέτες.

Την επιθυμία του να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μέχρι να υπάρξει συμφωνία εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Λετονίας Κρισγιάνις Καρίνς κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής. «Ήρθα σήμερα εδώ και αύριο, ίσως και μεθαύριο για να εργαστούμε. Είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Πρέπει να συμφωνήσουμε για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο καθώς και το Σχέδιο Ανάκαμψης», σημείωσε ο κ. Καρίνς και συμπλήρωσε: «εκ μέρους της χώρας μου, θα πω ότι θέλουμε αποτέλεσμα και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα».

Κρίσιμη η Σύνοδος

Η καθοριστική Σύνοδος Κορυφής ειναι η πρώτη με φυσική παρουσία, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού. Οι ηγέτες των κρατών-μελών καλούνται να συμφωνήσουν για το Σχέδιο Ανάκαμψης, αλλά και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να τεθούν τόσο η τουρκική προκλητικότητα όσο και το BREXIT.

Την ανάγκη να υπάρξει άμεσα συμφωνία τόνισε και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στις διαβουλεύσεις αυτές, η Ελλάδα προσέρχεται συνοψίζοντας τις θέσεις της σε τρεις άξονες δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας: «Πρώτον, να διατηρηθεί το ύψος των ενισχύσεων που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, να διατηρηθεί η προτεινόμενη από την Επιτροπή αναλογία επιχορηγήσεων και δανείων, ώστε κεντρικός κορμός των ενισχύσεων να είναι επιχορηγήσεις και όχι ο δανεισμός, και τρίτον, να μην υπάρξουν πρόσθετες ειδικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, παρά μόνο όσες ήδη προβλέπονται στις συνθήκες και στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης», συμπλήρωσε.

Ο κ. Πέτσας ξεκαθάρισε ότι αναφορικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, τόσο οι αρχικές όσο και οι συμβιβαστικές προτάσεις κρίνονται γενικά ικανοποιητικές για την Ελλάδα. Ενόψει της Συνόδου Κορυφής, ο πρωθυπουργός επικοινώνησε τη Δευτέρα τηλεφωνικά, με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ προς τον οποίο επανέλαβε τις ελληνικές θέσεις και τόνισε ότι «μετά το τέλος της Συνόδου δεν πρέπει να γυρίσουμε στις πατρίδες μας χωρίς μία λύση κοινής αποδοχής».

Ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις το πιο πιθανό είναι να ολοκληρωθούν την Κυριακή χωρίς συμφωνία με μία ακόμη Σύνοδο να προγραμματίζεται στο τέλος Ιουλίου οπότε και θα πουν το «ναι» τα 27 κράτη-μέλη. «Η πίεση να υπάρξει συμφωνία είναι μεγάλη, αλλά όχι συμφωνία με οποιοδήποτε κόστος» τόνισε ανώτατη κοινοτική πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους ενώ συμπλήρωσε ότι «είναι αναγκαίο να τηρηθούν τα νούμερα ως έχουν» παρά τις πιέσεις των «φειδωλών», δηλαδή της Δανίας, της Σουηδίας, της Αυστρίας και της Ολλανδίας.

Η συμβιβαστική πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αφήνει ανέγγιχτο το Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι το οποίο ικανοποίησε την Κομισιόν. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε καμία μείωση στα 750 δισ. ευρώ που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ ίδια παραμένει και η αναλογία, 500 δισεκατομμύρια ευρώ επιχορηγήσεις και 250 δισ. ευρώ δάνεια. Ωστόσο, από τα χρήματα των επιχορηγήσεων, το 70% θα δοθεί μέχρι το 2022 με βάση τον πληθυσμό, το ΑΕΠ κατά κεφαλή και την ανεργία κατά τα έτη 2015-2019, ενώ το υπόλοιπο 30% θα δοθεί το 2023 λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της οικονομίας το 2020 και το 2021.

Όσον αφορά στο ΠΔΠ, σύμφωνα με τη συμβιβαστική πρόταση Μισέλ υπήρξε μείωση 26 δισεκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα πλέον το ποσό να φτάνει τα 1,074 τρισ. ευρώ. Πάντως, σύμφωνα με ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή, οι «φειδωλοί» δείχνουν να έχουν σκληρύνει τη στάση τους κάτι που όπως εξήγησε «μπορεί να πρόκειται για διαπραγματευτικό χαρτί, μπορεί όμως και όχι».

Παράλληλα, κοινοτικός αξιωματούχος υπογραμμίζει ότι «δεν θα πρέπει να δίνουμε σημασία μόνο στους «φειδωλούς», αλλά σε κάθε χώρα καθώς και οι 27 πρέπει να συμφωνήσουν». «Όλοι οι ηγέτες γνωρίζουν ότι πρόκειται για σοβαρό ζήτημα. Ο καθένας εκπροσωπεί τη χώρα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και οι διαπραγματεύσεις αναμένονται σκληρές» σημειώνει η ίδια πηγή, ενώ σε σχέση με τη διάρκεια του ταμείου ανάκαμψης επισημαίνει «ότι θα ήταν προτιμότερο να είναι τετραετούς διάρκειας, ωστόσο και τα τρία χρόνια της πρότασης Σαρλ Μισέλ δεν έχουν κάποια θεμελιώδη διαφορά». Ερωτηθείς για την πιθανότητα άσκησης βέτο, κοινοτικός αξιωματούχος σημείωσε ότι τα πάντα είναι «απρόβλεπτα».

"Επί τάπητος" και η Τουρκία

Σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, ενόψει της αυριανής Συνόδου Κορυφής, το θέμα της Τουρκίας θα συζητηθεί.

«Αναμένουμε συζήτηση για την Τουρκία. Κάποιες εθνικές αποστολές έχουν θέσει αυτό το σημαντικό ζήτημα. Πράγματι, θα το συζητήσουμε», είπε ο ευρωπαίος αξιωματούχος.

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει παράγραφος για την Τουρκία στα τελικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο ευρωπαίος αξιωματούχος απέφυγε να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση, λέγοντας: «Ακόμα το εξετάζουμε. Πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ). Όπως είδατε στην επιστολή του o Σαρλ Μισέλ , τονίζει ότι στόχος είναι να επικεντρωθούμε στο ΠΔΠ».

Σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζεται πενταμερής συνάντηση Μητσοτάκη, Μέρκελ, Μακρόν, Σαρλ Μισέλ και Ούρσουλας Φον ντερ Λάιεν για τις τουρκικές προκλήσεις και τις πιέσεις της Ελλα΄δας για κυρώσεις στην Άγκυρα.

Πρωτοφανή τα μέτρα προστασίας για τους ηγέτες της ΕΕ

Αυστηρά θα είναι τα μέτρα προστασίας για τους ευρωπαίους ηγέτες που θα συνεδριάσουν για πρώτη φορά με φυσική παρουσία. Σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοίνωσε η αρμόδια υπηρεσία του κτιρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συνοδεύονται μόνο από 6 συνεργάτες, έναντι 19 ατόμων που είναι ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συνεργατών υπό κανονικές συνθήκες.

Στην αίθουσα με το οβάλ τραπέζι όπου συνεδριάζουν οι 27 ηγέτες, ο μέγιστος αριθμός των παρευρισκομένων δεν θα ξεπεράσει (συμπεριλαμβανομένων των προέδρων των ευρωπαϊκών οργάνων) τα 31 άτομα, σε μια αίθουσα χωρητικότητας 330 ατόμων. Οι ηγέτες θα μπορούν, εφόσον το θέλουν, να φορούν μάσκα, αλλά δεν θα είναι υποχρεωτική. Εξάλλου, για πρώτη φορά οι δημοσιογράφοι δεν θα έχουν πρόσβαση στο κτίριο του Συμβουλίου της ΕΕ. Οι συνεντεύξεις Τύπου και οι ενημερώσεις θα γίνουν ψηφιακά. Μόνο λίγοι φωτογράφοι θα έχουν για περιορισμένη ώρα, πρόσβαση στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.