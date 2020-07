Κοινωνία

Τρίκαλα: τα ερωτήματα για την 16χρονη και η ιατροδικαστική έκθεση

Τι προέκυψε απο την έρευνα στην σορά του κοριτσιού. Τι αναφέρουν μαρτυρίες για τις τελευταίες ώρες της Μαρίας. Κατέθεσε ο αστυνομικός με τον οποίο είχε συναντηθεί. Για δολοφονία κάνει λόγο η οικογένεια της.

Σε πτώση αποδίδεται θάνατος της 16χρονης στα Τρίκαλα, σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πορισμα, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής άλλες λεπτομέρειες. Στο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία, εκει όπου βρέθηκε νεκρή η μαθήτρια, μεταβαίνει εκ νέου η ιατροδικαστής, καθώς όπως φαίνεται κάποια από τα τραύματα, δεν συνάδουν με το σημείο της πτώσης.

Η οικογένεια της, που ετοιμάζεται να πει το απόγευμα το τελευταίο αντίο, ζητά να λάμψει η αλήθεια.

Η έρευνα της αστυνομίας έχει συγκεντρώσει πολύτιμα στοιχεία, ωστόσο το αποτέλεσμα της νεκροψίας και ιδιαίτερα αν τα χτυπήματα που έφερε στο πρόσωπο και στο σώμα, ήταν αποτέλεσμα της πτώσης ή προκλήθηκαν από δεύτερο άτομο, θα δώσουν σαφή κατεύθυνση και ενδεχομένως να εξιχνιάσουν την υπόθεση θρίλερ, όπως εξελίσσεται στην πόλη της Θεσσαλίας.



Η δικογραφία που σχηματίζουν οι αστυνομικοί του τμήματος των Τρικάλων, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Οι αξιωματικοί προσπαθούν να αποτυπώσουν καρέ καρέ τις κινήσεις της ανήλικης, από τη στιγμή που ο φίλος της την άφησε στην πλατεία των Τρικάλων.

Κάμερες ασφαλείας από καταστήματα της περιοχής, ελέγχονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το κοριτσάκι συναντήθηκε και με κάποιο άλλο πρόσωπο στην συνέχεια, ενώ και το κινητό της τηλέφωνο, τα μηνύματα και οι κλήσεις έχουν μπει στο μικροσκόπιο. Μέχρι στιγμής, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και εξετάζονται.

Η οικογένεια του κοριτσιού ζητάει επίμονα από τις Αρχές την εξιχνίαση της υπόθεσης, ενώ υπογραμμίζει πως το παιδί τους το σκότωσαν και ο θάνατός του δεν προήλθε από αυτοκτονία.



Μάλιστα, αξιοσημείωτα είναι ορισμένα ερωτήματα που θέτουν οι γονείς, όπως το γιατί ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί δακτυλοσκόπηση στην σκαλωσιά της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το κορίτσι ανέβηκε μονάχη η με κάποιον άλλον.

Είχε παραπονεθεί στους αστυνομικούς η 16χρονη

Επίσης άλλο ένα σοβαρό στοιχείο είναι, πως η 16χρονη στο παρελθόν είχε επισκεφτεί κάποιες φορές το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, κάνοντάς τους ορισμένα παράπονα, ενδεχομένως μετά από κάποια προβλήματα ή και φοβίες που μπορεί να είχε την περίοδο εκείνη και σε βάθος ενός έτους.



Στο σημείο αυτό, οι γονείς τονίζουν ότι, θα έπρεπε η Ασφάλεια που ερευνά την υπόθεση, να ανοίξει το βιβλίο συμβάντων και να δει τι συνέβη σε αυτό σε βάθος ενός έτους, αναφορικά με τα στοιχεία της 16χρονης Μαρίας.

Ήταν με την ξαδερφή της τα ξημερώματα πριν τον θάνατό της



Μάλιστα, το protothema.gr αποκαλύπτει πως η 16χρονη λίγες ώρες πριν τον θάνατο της, γύρω στις δύο τα ξημερώματα βρισκόταν κοντά στο σπίτι της μαζί με την ξαδέρφη της και αντάλλαζαν μηνύματα από το κινητό τους με κάποιον.



Στην συνέχεια γύρω στις τρεις τα ξημερώματα, τα δύο κορίτσια έφυγαν από την περιοχή τους με κατεύθυνση την πλατεία Τρικάλων.



Σύμφωνα με πληροφορίες, συνάντησαν τον 26χρονο αστυνομικό και τότε η ξαδέρφη της Μαρίας έφυγε επιστρέφοντας στο σπίτι, ενώ έπειτα από κάποιες ώρες, η 16χρονη εντοπίστηκε νεκρή.





«Ήμασταν σπίτι μου και καθόμασταν, και μου λέει να πάμε λίγο μαζί μέχρι την κεντρική πλατεία. Τη ρώτησα τι θα κάνει μετά και μου είπε ότι θα βγει με ένα παιδί. Την ρώτησα ποιο παιδί και μου είπε ότι δεν τον ξέρω και ότι είναι από Αθήνα. Πήρε τηλέφωνο αυτό το παιδί από την Αθήνα και του λέει “εγώ είμαι εδώ, εσύ που είσαι;”, και του είπε ότι “εγώ ξεκινάω και έρχομαι”. Με το που έρχεται αυτός εγώ δεν τον είδα καθόλου, η Μαρία μου είπε να φύγω. Έφυγα και δεν ξέρω τι έγινε μετά. Από όσο ξέρω πρώτη φορά τον είδε προχθές», είπε η ξαδέρφη της 16χρονης στο Mega.



Κατέθεσε ο 26χρονος αστυνομικός



Κανένα νέο στοιχείο δεν προέκυψε από την κατάθεση του 26χρονου αστυνομικού, με τον οποιό φέρεται να συναντήθηκε η 16χρονη πριν από τον θάνατό της. Μεταξύ άλλων, φέρεται να ισχυρίστηκε πως έμαθε για το τραγικό συμβάν της από τα μέσα ενημέρωσης, την επόμενη ημέρα, προσθέτοντας πως δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί, καθώς όταν έφυγε από το σημείο, η 16χρονη δεν έδειχνε σημάδια ανησυχίας.



Οι γονείς της 16χρονης Μαρίας υπογραμμίζουν όμως πως πριν τον θάνατο της κόρης τους, υπάρχει επικοινωνία με ένα τρίτο πρόσωπο τόσο από μηνύματα στα κοινωνικά μέσα όσο και εξ επαφης, και αναρωτώνται γιατί δεν ανοίγουν τις κεραίες της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν τα ίχνη των τηλεφωνων τόσο της 16χρονης όσο και του άλλου προσώπου ωστε να διαφανεί η πορεία της Μαρίας μέχρι την εκκλησία.





Πάντως η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε χθες από το ιατροδικαστικό κλιμάκιο της Λάρισας επιβεβαίωσε την πτώση του θύματος και τα τραυματα που έφερε.



Συνήγορος οικογένειας: «Δεν θέλουμε να στιγματίσουμε κανέναν, ζητάμε ενεδελεχή εξέταση των στοιχείων»



Ο συνήγορος της οικογένειας της άτυχης 16χρονης Μαρίας Δημήτρης Σαμαρτζής μιλώντας στο protothema.gr τόνισε τα εξής: «Η οικογένεια σεβόμενη τους πάντες, δεν επιθυμεί να στιγματίσει κανένα πρόσωπο, παραθέτει και θέτει στη διάθεση των αρχών απλά τα δεδομένα, το αποδεικτικό υλικο και τα στοιχεία που βρίσκονται στα χέρια της και ζητά μετ' επιτάσεως να εξεταστούν ενδελεχώς, δίχως χρονοτριβή και με τις δέουσες ενέργειες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία ώστε να εξιχνιαστεί η υπόθεση σε βάθος και να αναφανεί η αλήθεια».

