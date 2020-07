Life

Στην Κέιτ Γουίνσλετ το βραβείο “Tribute Actor Award”

Η τελετή θα διεξαχθεί στις 15 Σεπτεμβρίου διαδικτυακά με την ευκαιρία του φεστιβάλ, του σημαντικότερου του είδους στη Βόρεια Αμερική.

Η Βρετανίδα ηθοποιός Κέιτ Γουίνσλετ θα τιμηθεί με το βραβείο "Tribute Actor Award" τον Σεπτέμβριο κατά τη διάρκεια του προσεχούς Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ του Τορόντο (TIFF), ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

"Η παρουσία στην οθόνη της Κέιτ, λαμπερής και ελκυστικής, συνεχίζει να σαγηνεύει, να ψυχαγωγεί, να κερδίζει την προσοχή και να εμπνέει το κοινό όπως και τους ηθοποιούς", εξήγησε σε ανακοίνωσε η Τζοάνα Βισέντε, γενική διευθύντρια και συμπρόεδρος του Φεστιβάλ.

Από την ταινία "Heavenly Creatures" ("Ουράνια Πλάσματα", 1994), που την ανέδειξε σε πολύ νεαρή ηλικία, μέχρι την ταινία "The Reader" ("Σφραγισμένα χείλη") και την αξέχαστη ερμηνεία της στον "Τιτανικό", η Κέιτ Γουίσλετ παίζει "τόσο δυνατά και θαρραλέα όσο οι γυναίκες που επιλέγει να ενσαρκώσει", υπογραμμίζει η υπεύθυνη.

Έχοντας κερδίσει το 'Οσκαρ α΄γυναικείου ρόλου το 2009 για την ερμηνεία της στα "Σφραγισμένα χείλη", η 44χρονη Βρετανίδα είναι "μια από τις καλύτερες ηθοποιούς και μια από τις πιο σεβαστές της γενιάς της", καταλήγει η Βισέντε.

Τα "Tribute Awards", τα βραβεία του φεστιβάλ, απονέμονται σε ηθοποιούς, σκηνοθέτες και άλλους επαγγελματίες του κινηματογράφου για τη μεγάλη συμβολή τους στην έβδομη τέχνη.

Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η 45η διοργάνωση του φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 19 Σεπτεμβρίου σε υβριδική μορφή συνδυάζοντας εκδηλώσεις σε αίθουσα και στο Διαδίκτυο.