“Sex and Vanity”: το νέο μυθιστόρημα του Κέβιν Κουάν... στη μεγάλη οθόνη

Το «Sex and Vanity», το νέο μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε από τον συγγραφέα του «Crazy Rich Asians,» θα διασκευαστεί για τον κινηματογράφο, καθώς τα δικαιώματα για ταινία αποκτήθηκαν από τη Sony Pictures και την SK Global Entertainment μια εβδομάδα αφ' ότου τοποθετήθηκε στα ράφια των βιβλιοπωλείων.

Αν και το βιβλίο δεν ανήκει στην τριλογία «Crazy Rich Asians» του Κουάν, η ιστορία εξακολουθεί να φέρει τη σφραγίδα της πολυτέλειας με πρωταγωνιστές χαρακτήρες ασιατικής κληρονομιάς.

Το βιβλίο περιγράφεται ως αφιέρωμα στο μυθιστόρημα «Ένα δωμάτιο με θέα» (A Room with a View) του E. M. Forster και έχει πρωταγωνίστρια τη Lucie Tang Churchill, η οποία είναι διχασμένη ανάμεσα στον αρραβωνιαστικό της και τον γοητευτικό (και πλούσιο) George Zao, με τον είχε ειδύλλιο κατά τη διάρκεια διακοπών στο Κάπρι χρόνια νωρίτερα. «Σύντομα, η Lucie υφαίνει έναν ιστό απάτης που περιλαμβάνει την οικογένειά της, τον αρραβωνιαστικό της και τελικά τον εαυτό της καθώς προσπαθεί δυνατά να αρνηθεί την είσοδο του George στον κόσμο της - και την καρδιά της» αναφέρεται στη σύνοψη του βιβλίου.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας της επερχόμενης ταινίας παραμένει άγνωστη.

Η Warner Bros. έχει ανακοινώσει ότι θα υπάρξει συνέχεια του «Crazy Rich Asians» και ότι σχεδιάζει να συγκεντρώσει το αρχικό καστ και τον σκηνοθέτη Jon M. Chu.