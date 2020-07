Παράξενα

Αργεντινή: πρώην Πρόεδρος παντρεύεται την γυναίκα που χώρισε πριν 30 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γάμος τους λύθηκε έπειτα από τεράστιο σκάνδαλο που ξέσπασε το 1990.

Ο πρώην πρόεδρος της Αργεντινής, Κάρλος Μένεμ, θα ξαναπαντρευτεί την πρώην σύζυγό του Σουλέμα Γιόμα τριάντα χρόνια μετά το διαζύγιό τους, ανακοίνωσε ο δικηγόρος Ντάριο Αλεσάντρο μιλώντας σε εκπομπή της τηλεόρασης.

Ο Μένεμ, γερουσιαστής από το 2005, ο οποίος βρισκόταν στην εξουσία της λατινοαμερικανικής χώρας από το 1989 ως το 1999, γιόρτασε τα 90α γενέθλιά του στις 2 Ιουλίου μετά τη νοσηλεία του για 15 ημέρες τον Ιούνιο λόγω πνευμονίας.

«Ο Κάρλος Μένεμ παντρεύεται την ερχόμενη εβδομάδα την Σουλέμα Γιόμα», δήλωσε ο δικηγόρος στην εκπομπή TN Show του δικτύου America. «Θα τους παντρέψει ένας δικαστής στο σπίτι καθώς είναι 90 ετών και είχε πρόβλημα υγείας», πρόσθεσε.

Ο γάμος το 1966 του Κάρλος Μένεμ και της Σουλέμα Γιόμα, οι οποίοι απέκτησαν δύο παιδιά, τον Κάρλος τζούνιορ και την Σουλεμίτα, λύθηκε έπειτα από τεράστιο σκάνδαλο που ξέσπασε το 1990 όταν ο τότε πρόεδρος εκδίωξε την σύζυγό του από την επίσημη κατοικία του.

Η αναγγελία του νέου γάμου τους συμπίπτει με αυτήν του γάμου μεταξύ της δεύτερης πρώην συζύγου του Κάρλος Μένεμ, της πρώην Μις Υφήλιος από την Χιλή, Σεσίλια Μπολόκο, με τον επιχειρηματία επίσης από τη Χιλή Χοσέ "Πέπο" Ντάιρε.