Οικονομία

Παιδικοί Σταθμοί: Ξεκίνησαν οι e-αιτήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τους Παιδικούς Σταθμούς. Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια. Πώς υποβάλλεται η αίτηση.

Με την εξαιρετικά καινοτόμο διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020, η Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που αφορά στους Παιδικούς Σταθμούς καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ μεΑ, για το σχολικό έτος 2020-2021. Ο συνολικός προϋπολογισμός αποτελεί εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη και ανέρχεται σε 279 εκατομμύρια ευρώ.

Με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr - paidikoi.eetaa.gr) αποφεύγονται πλέον για τους πολίτες τα γνωστά προβλήματα των περασμένων ετών. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οι ή αυτοαπασχολούμενες/οι) και οι άνεργες/οι. Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα) και η κατάσταση απασχόλησης. Εξαιρούνται των ανωτέρω περιορισμών (ύψος οικογενειακού εισοδήματος, κατάσταση απασχόλησης και οικογενειακής κατάστασης) τα προς φιλοξενία ΑμεΑ.

Οι ενδιαφερόμενες/οι εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) προκειμένου οι ίδιες/οι να επιλέξουν το Φορέα/Δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το τέκνο τους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τα αντίστοιχα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Αθήνα: 213- 1320600 & 210-5214600, Λάρισα: 2410-579620, Θεσσαλονίκη: 2310-544714).