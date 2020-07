Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμη ένας θάνατος στην Ελλάδα

Μεγαλώνει η λίστα των θανάτων στην Ελλάδα απο επιπλοκές του κορονοϊού.

Τελευταίο θιύμα της επιδημίας ειναι μια 83χρονη, η οποία κατέληξε το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η ηλικιωμένη νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του Νοσοκοεμίου "Παπανικολαου", στη Θεσσαλονίκη, με υποκείμενα νοσήματα.

Πλεον, ο απολογισμός των θανάτων στην Ελλάδα έχει φτάσει στους 194.

Σύμφωνα με την χθεσινή ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 3939, εκ των οποίων το 54.9% άνδρες αφορά άνδρες". Όπως σημειώνεται, "1069 κρούσματα (27.1%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2035 (51.7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα".

Ακόμη, "14 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 58 ετών. 3 (21.4%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 78.6% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 123 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ"