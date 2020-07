Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: δες εδώ τις βαθμολογίες στα Ειδικά Μαθήματα

Δημοσιοποιήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής, δίνοντας τέλος στην αγωνία των παιδιών και των οικογενειών τους.



Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020.

Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν τη βαθμολογία τους στην ειδική πλατφόρμα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Υπενθυμίζεται, ότι το υπουργείο ανακοίνωσε και την παράταση της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου έως και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2020.