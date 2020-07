Κοινωνία

Φωτιά στη Λυκόβρυση

Στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής λόγω εκδήλωσης φωτιάς στον παράδρομο της Εθνικής οδού, στο ύψος της Λυκόβρυσης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και είναι μικρής έκτασης. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 2 εθελοντικά οχήματα.