“Πρόγραμμα Γέφυρα” για στήριξη δανειοληπτών

Για πρώτη φορά θα επιδοτηθούν και συνεπείς δανειολήπτες για στεγαστικά ή επιχειρηματικά δανεία. Τι ανακοίνωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας

Το νέο «Πρόγραμμα Γέφυρα» για τη στήριξη των δανειοληπτών, το οποίο θα είναι διευρυμένο και θα καλύπτει «όχι μόνο τους κόκκινους, αλλά και τους πράσινους που έχουν πληγεί από την κρίση του κορονοϊού», όπως είπε χαρακτηριστικά, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας από το βήμα της Βουλής.

Κατά τη συζήτηση επίκαιρης επερώτησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΙΝΑΛ, σχετικά με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού, ο κ. Σταϊκούρας απέρριψε τις κατηγορίες των επερωτώντων βουλευτών για ανεπαρκή και αναποτελεσματικά μέτρα της κυβέρνησης αντιτείνοντας ότι έχει πάρει συνολικά μέχρι σήμερα 59 συγκεκριμένα και κοστολογημένα μέτρα και στο πακέτο αυτό εντάσσεται και το «πρόγραμμα γέφυρα».

«Για πρώτη φορά το κράτος στέκεται αρωγός όχι μόνο στους κόκκινους αλλά και στους πράσινους δανειολήπτες,, και σε όλους όσους έχουν πληγεί από την κρίση του κορονοϊού και εκτιμούμε ότι το κόστος του προϋπολογισμού θα είναι περίπου 300 εκατ. ευρώ», τόνισε.

Όπως είπε, από τις αρχές Αυγούστου και έως 30 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα κάνοντας αίτηση μέσα από την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου. «Επιβραβεύονται για πρώτη φορά οι συνεπείς δανειολήπτες, ενώ υποστηρίζεται ταυτόχρονα και το σύνολο των δανειοληπτών που επλήγησαν από τη κρίση. Δίνουμε λύση σε ομάδα δανειοληπτών που είχε αφήσει χωρίς προστασία η προηγούμενη κυβέρνηση», ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας. Σύμφωνα με όσα εξήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών:

Το πρόγραμμα αφορά: φυσικά πρόσωπα, εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους που έχουν πληγεί, ανέργους που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελευθέρους επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους, φυσικά πρόσωπα με μείωση μηνιαίου μισθού, επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της επαγγελματική δραστηριότητα (μείωση του ΦΠΑ άνω του 20%), δικαιούχους της επιστρεπτέας προκαταβολής , φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στη ΣΥΡΕΡΓΑΣΙΑ, ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια:

Η επιδότηση της μηνιαίας δόσης είναι 90% το πρώτο τρίμηνο, 80% το δεύτερο τρίμηνο και 70% το τρίτο τρίμηνο. Τα κριτήρια είναι: Η αξία της κύριας κατοικίας πρέπει να είναι ως 300.000 ευρώ , το υπόλοιπο του δανείου έως 300.000 ευρώ , το οικογενειακό εισόδημα να είναι έως 57. 000, ευρώ οι καταθέσεις έως 40.000 και η συνολική ακίνητη περιουσία έως 600.000 ευρώ. Το ανώτερο μηνιαίο ύψος της επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ.

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια:

Η επιδότηση της μηνιαίας δόσης είναι 80% το πρώτο τρίμηνο, 70% το δεύτερο τρίμηνο και 60% το τρίτο τρίμηνο. Τα κριτήρια είναι: Η αξία της κύριας κατοικίας να είναι ως 250.000 ευρώ , το υπόλοιπο του δανείου έως 250.000, το οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 οι καταθέσεις έως 25.000 και η συνολική ακίνητη περιουσία έως 5000.000 ευρώ. Το ανώτερο μηνιαίο ύψος της επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν καταγγελθεί:

Η επιδότηση της μηνιαίας δόσης είναι 60% το πρώτο τρίμηνο, 50% το δεύτερο τρίμηνο και 30% το τρίτο τρίμηνο. Τα κριτήρια είναι: Η αξία της κύριας κατοικίας πρέπει να είναι ως 200.000, το υπόλοιπο του δανείου έως 130.000, το οικογενειακό εισόδημα έως 36.000 οι καταθέσεις έως 15.000 και η συνολική ακίνητη περιουσία έως 280.000 ευρώ. Το ανώτερο μηνιαίο ύψος της επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ.

Νωρίτερα, ο επερωτών βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Κατρίνης, επέκρινε τη κυβέρνηση ότι «τα δάνεια που υποσχέθηκε δεν έφτασαν ακόμα στις επιχειρήσεις που πληρούσαν τα αυστηρά τραπεζικά κριτήρια, δημιουργώντας ένα χρηματοδοτικό κενό που φθάνει τα 10 δις ευρώ».

«Στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ από τις 98.622 αιτήσεις εγκρίθηκαν μόλις οι 10.150 ύψους 1,29 δις ευρώ. Το πρόγραμμα έκλεισε και μετά την κατακραυγή ξανάνοιξε για να δεχθεί πάνω από 70.000 αιτήσεις, χωρίς να είναι γνωστό πόσα χρήματα ήταν τότε διαθέσιμα, ενδεικτικό της προχειρότητας σας. Την ίδια στιγμή οι επιχειρήσεις πνίγονται από την έλλειψη ρευστότητας με νέα κόκκινα δάνεια 8-10 δις να δημιουργούνται την επόμενη διετία», υπογράμμισε ο κ. Κατρίνης.