Life

Στο χειρουργείο ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης – Το μήνυμα της συζύγού του

Ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης έδωσε άλλη μία «μάχη». Η ανάρτηση της συζύγού του για την εξέλιξη της υγείας του.

Ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε με τη μηχανή του τον Δεκέμβριο του 2017, έδωσε άλλη μία «μάχη» έχοντας στο πλευρό του την σύζυγό του, Εβελίνα Βαρσάμη, αλλά και τον γιο τους.

Ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης μπήκε στο χειρουργείο του νοσοκομείου ΚΑΤ προκειμένου να κάνει μια επέμβαση κρανιοπλαστικής, όπου επρόκειτο να του τοποθετηθεί μόσχευμα στο κεφάλι.

Η σύζυγός του έκανε και μια σχετική ανάρτηση για την εξέλιξη της υγείας του.

«Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πολύ για όλα!!!! Κι εσύ Κωνσταντίνε μου για άλλη μια φορά μας απέδειξες πόσο δυνατός είσαι!!!!!», έγραψε χαρακτηριστικά η Εβελίνα Βαρσάμη.

