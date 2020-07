Κόσμος

Οδηγίες από το Βατικανό για τη διερεύνηση σεξουαλικών επιθέσεων σε ανήλικους

Η Καθολική Εκκλησία ταλανίζεται εδώ και χρόνια από τις διαδοχικές αποκαλύψεις για μαζικά σκάνδαλα παιδεραστικών πράξεων.

Με πρωτοβουλία τον Πάπα Φραγκίσκου, το Βατικανό δημοσιοποίησε οδηγίες προς τους κληρικούς για τη διαδικασία που θα ακολουθείται κατά την έρευνα υποψιών για σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικους στους κόλπους της Εκκλησίας.

Συγκεντρωμένα σε εγχειρίδιο, τα έγγραφα έχουν στόχο να βοηθήσουν τις τοπικές εκκλησιαστικές αρχές «στο λεπτό καθήκον να διενεργούν σωστά την έρευνα υποθέσεων όπου εμπλέκονται μέλη του κλήρου όταν κατηγορούνται για κακοποίηση ανηλίκων», εξήγησε σε ανακοίνωση ο Ισπανός καρδινάλιος Λουίς Λαντάρια Φερέρ, επικεφαλής της Συνέλευσης του Βατικανού για το Δόγμα της Πίστης.

Ο Αργεντινός Πάπας, ο οποίος έχει κάνει προτεραιότητα του ποντιφικάτου του την καταπολέμηση της μάστιγας της σεξουαλικών επιθέσεων στην Καθολική Εκκλησία, είχε συγκαλέσει τον Φεβρουάριο του 2019 μια πρωτόγνωρη σύνοδο κορυφής στην οποία μετείχαν 114 πρόεδροι των επισκοπικών διασκέψεων. Με την ευκαιρία αυτή, είχε δεσμευτεί να «δώσει ενιαίες οδηγίες για την Εκκλησία», επικαλούμενος πρωτίστως νομικές αναφορές που ισχύουν ήδη στο αστικό και στο κανονικό δίκαιο.

Πράγματι, τα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν σήμερα δεν προτείνουν νέους κανόνες ούτε τείνουν να υποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη της Καθολικής Εκκλησίας στη δικαστική διαδικασία, υπογραμμίζει το Βατικανό.

Το Βατικανό συνέταξε ένα έντυπο καταγγελίας αδικήματος. Ο υπεύθυνος που θα ειδοποιηθεί πρέπει να πληροφορήσει για την ταυτότητα του ύποπτου ιερέα, τα διάφορα θρησκευτικά του καθήκοντα, την ημερομηνία των γεγονότων και το όνομα του φερόμενου θύματος ή των φερόμενων θυμάτων, τα μέτρα που ελήφθησαν από την εκκλησιαστική αρχή, και σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας, το όνομα του εισαγγελέα και των εμπλεκομένων δικηγόρων στην υπόθεση.

Η Εκκλησία ταλανίζεται εδώ και χρόνια από τις διαδοχικές αποκαλύψεις για μαζικά σκάνδαλα παιδεραστικών πράξεων που διαπράττονταν επί δεκαετίες από ιερείς ή μοναχούς και συχνά καλύπτονταν από την ιεραρχία τους σε αρκετές χώρες, κυρίως στις ΗΠΑ, στη Χιλή, στη Γερμανία