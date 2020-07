Κόσμος

Στην αρχή δεύτερου “κύματος” κορονοϊού το Βέλγιο

Από τις 7 ως τις 13 Ιουλίου, η χώρα κατέγραψε ημερήσιο μέσο όρο 114,7 επιβεβαιωμένων νέων κρουσμάτων Covid-19.

Το Βέλγιο μπορεί να βρίσκεται στην αρχή ενός δεύτερου κύματος μολύνσεων από τον κορονοϊό, αφού ανέφερε αύξηση 32% στα εβδομαδιαία κρούσματα, αν και προς το παρόν η αναζωπύρωση φαίνεται ότι είναι περισσότερο τοπική απ' ό,τι η αρχική, δήλωσαν ιολόγοι.

Το Βέλγιο, το οποίο χαλιναγώγησε τον κορονοϊό αφού πρώτα έγινε η χώρα που επλήγη περισσότερο στον κόσμο μεταξύ των χωρών μεσαίου μεγέθους, είχε μέσα σε 24 ώρες στις 14 Ιουλίου μηδενικούς νέους θανάτους συνδεόμενους με την Covid-19 για πρώτη φορά από τις 10 Μαρτίου.

Όμως το εθνικό ινστιτούτο δημόσιας υγείας Sciensano ανακοίνωσε σήμερα πως οι νέες μολύνσεις αυξάνονται. Από τις 7 ως τις 13 Ιουλίου, η χώρα κατέγραψε ημερήσιο μέσο όρο 114,7 επιβεβαιωμένων νέων κρουσμάτων Covid-19, μια αύξηση 32% από την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός αυτός είναι σημαντικά κάτω από τα 1.600 νέα κρούσματα την ημέρα που κατέγραφε η χώρα κατά την κορύφωση της πανδημίας.

«Με τους τελευταίους αριθμούς και τις πρόσφατες αυξήσεις των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, βλέπει κανείς ξεκάθαρα πως είμαστε στην αρχή ενός δεύτερου κύματος», δήλωσε στον βελγικό ραδιοσταθμό Radio 1 ο ιολόγος Μαρκ Βαν Ρανστ.

Ωστόσο ο Ιβ Βαν Λετέμ, εκπρόσωπος του βελγικού υπουργείου Υγείας, δήλωσε στο βελγικό δίκτυο RTBF πως η προοπτικη ενός δεύτεορυ κύματος φαίνεται προς το παρόν να εντοπίζεται σε συγκεκριμένες επαρχίες. Μιλώντας στην εφημερίδα Le Soir, ο ιολόγος Μαριούς Ζιλμπέρ συμφώνησε με την άποψη αυτή προσθέτοντας πως τα ποσοστά μετάδοσης παραμένουν σχετικά χαμηλά.

Ο αποκαλούμενος ρυθμός αναπαραγωγής των μολύνσεων Covid-19, ο οποίος δείχνει τον μέσο αριθμό των μολύνσεων που μπορεί να προκαλέσει κάθε κρούσμα του ιού, έχει αυξηθεί στο Βέλγιο πάνω από το 1 για πρώτη φορά από την κορύφωση της πανδημίας στις 4 Απριλίου.

Η υπουργός Υγείας Μάγκι ντε Μπλοκ δήλωσε σήμερα πως «οι αριθμοί δεν είναι καλοί» και κάλεσε τους Βέλγους να σέβονται τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης.