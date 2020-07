Κόσμος

Τζόνσον: Η κανονικότητα δεν θα επανέλθει πλήρως πριν από τον Νοέμβριο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης την ενίσχυση με 3 δισ. λίρες του χρηματοδοτούμενου από το δημόσιο συστήματος υγείας.

Οι τοπικές αρχές της Βρετανίας θα έχουν περισσότερες εξουσίες προκειμένου να επιβάλλουν τοπικά lockdown λόγω κορονοϊού από αύριο, Σάββατο, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε πως τα τοπικά συμβούλια θα μπορούν να κλείνουν ορισμένους χώρους, να αποκλείουν εξωτερικούς δημόσιους χώρους και να ακυρώνουν εκδηλώσεις.

«Αυτές οι εξουσίες θα επιτρέψουν στις τοπικές αρχές να ενεργούν πιο γρήγορα αποκρινόμενες σε εξάρσεις όπου η διάδοση είναι μεγαλύτερη», δήλωσε ο Τζόνσον σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Μπόρις Τζόνσον είπε ακόμη ότι η κανονικότητα δεν θα επανέλθει πλήρως μέχρι τον Νοέμβριο το νωρίτερο, και είπε ότι τα νυκτερινά κέντρα και οι παιδότοποι πρέπει να παραμείνουν κλειστοί και οι γαμήλιες δεξιώσεις περιορισμένες.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε πως από τον Οκτώβριο, θα επιτραπεί η παρουσία κοινού σε αθλητικά στάδια. Όμως, όπως είπε, η κυβέρνηση θα επιδιώξει μια πιο σημαντική επιστροφή στην κανονικότητα από τον Νοέμβριο.

Επίσης, όπως δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον, η βρετανική κυβέρνηση θα σταματήσει να λέει στους πολίτες να εργάζονται από το σπίτι και θα δώσει μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια στους εργοδότες να αποφασίζουν αν είναι ασφαλές για το προσωπικό τους να επιστρέψει στους χώρους εργασίας.

«Από την 1η Αυγούστου, θα επικαιροποιήσουμε τις συστάσεις μας για τη μετάβαση στην εργασία», είπε.

«Αντί η κυβέρνηση να λέει στον κόσμο να εργάζεται από το σπίτι, θα δώσουμε στους εργοδότες μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια και θα τους ζητήσουμε να λαμβάνουν τις αποφάσεις για το πώς το προσωπικό τους μπορεί να εργάζεται με ασφάλεια».

Ο Τζόνσον είπε ακόμη πως τα προβλήματα που βιώνουν αυτή την ώρα άλλες χώρες με την πανδημία της COVID-19 δείχνουν τι μπορεί να πάει άσχημα, αν οι πολίτες δεν ακολουθούν τους κανόνες.

«Κοιτάξτε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, μπορούμε όλοι να δούμε πολύ καθαρά τι μπορεί να πάει άσχημα, αν δεν συνεχίσουμε να ακολουθούμε τις οδηγίες, αν δεν συνεχίσουμε να κρατάμε αυτό το πράγμα υπό έλεγχο».

«Υπάρχουν μέρη του κόσμου όπου [ο κορονοϊός] εξακολουθεί να κορυφώνεται, δεν θέλουμε να το δούμε αυτό σε αυτή τη χώρα», είπε, χωρίς να κατονομάσει τις χώρες αυτές.

Ο Τζόνσον ανακοίνωσε επίσης την ενίσχυση με 3 δισ. λίρες του χρηματοδοτούμενου από το δημόσιο συστήματος υγείας, ποσό το οποίο θα καταστεί διαθέσιμο αμέσως, και ότι η χρήση ιδιωτικών νοσοκομείων και προσωρινών νοσοκομείων θα επιτραπεί προκειμένου να ελαφρύνει το αυξημένο βάρος που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία στη διάρκεια του χειμώνα.

Η χρηματοδότηση αφορά μόνο την υπηρεσία υγείας της Αγγλίας, ενώ η αύξηση της χρηματοδότησης για τη Σκοτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία θα καθοριστεί αργότερα.

Η κυβέρνηση θα αυξήσει επίσης την ικανότητα διενέργειας διαγνωστικών τεστ και την ευελιξία, θα ενισχύσει τα αποθέματα προστατευτικού εξοπλισμού που διαθέτει και, σε επιφυλακή για ενδεχόμενη αυξημένη πίεση από άλλες εποχικές ασθένειες, θα αυξήσει και το ετήσιο πρόγραμμά της για τον εμβολιασμό κατά της γρίπης.