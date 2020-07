Πολιτική

Επίσκεψη Μάας στην Αθήνα

Στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής, ο Γερμανός Υπ. Εξωτερικών θα βρεθεί στην Ελλάδα.

Στην Αθήνα θα βρίσκεται την ερχόμενη Τρίτη 21 Ιουλίου ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας.

Ο κ. Μάας θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια στο υπουργείο Εξωτερικών.

Η επίσκεψη Μάας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς γίνται στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και εν μέσω της τουριστικής περιόδου στο ιδιαίτερο φετινό καλοκαίρι λόγω του κορονοϊού (σημ: η Γερμανία ειναι η μεγαλύτερη τουριστική αγορά για τον ελληνικό τουρισμό), καθώς και σε μια εποχή κλιμάκωσης των τουρκικών προκλήσεων, με αιχμή την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.