Επεισοδιακή σύλληψη ληστή

Πώς έπεσε στα χέρια της Αστυνομίας. Αναζητούνται οι συνεργοί του...

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 14-7, στα Μέγαρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Μεγάρων, 23χρονος Έλληνας για σύσταση συμμορίας, ληστείες, διακεκριμένες κλοπές, παράβαση του Νόμου περί Όπλων και αντίσταση. Συγκατηγορούμενοι είναι δύο επιπλέον άτομα, που αναζητούνται.

Όπως εξακριβώθηκε από την έρευνα, οι ανωτέρω είχαν συστήσει από διμήνου, συμμορία, που διέπραττε ληστείες και κλοπές στην περιοχή των Μεγάρων Αττικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας ο 23χρονος κατά τη σύλληψή του προέβαλε αντίσταση και χρήση σωματικής βίας σε βάρος των αστυνομικών που τον συνέλαβαν.

Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν επτά (7) ληστείες, οκτώ (8) κλοπές και μία (1) περίπτωση διακεκριμένης φθοράς, στην περιοχή των Μεγάρων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.