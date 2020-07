Οικονομία

Τσακαλώτος: Ούτε λέξη από Σταϊκούρα για παράταση της προστασίας πρώτης κατοικίας

"Πυρά" από τον τομεάρχη Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ κατά του υπουργού Οικονομικών για το πρόγραμμα επιδότησης στεγαστικών δανείων

Το πρόγραμμα επιδότησης στεγαστικών δανείων που ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας σχολιάζει με δήλωσή του σήμερα ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος καλώντας τον υπουργό να εισαγάγει συνολική παράταση της προστασίας της κύριας κατοικίας.

«Ο κ. Σταϊκούρας σήμερα, λίγες μέρες πριν από τη λήξη της προστασίας της κύριας κατοικίας, δεν είπε τίποτα για παράτασή της. Άλλωστε, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει ήδη δεσμευτεί για την κατάργηση της προστασίας της, δέσμευση που ποτέ δεν είχε αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις πιέσεις των θεσμών», σημειώνει ο Ε. Τσακαλώτος, τονίζοντας ότι «ο κ. Σταϊκούρας, επίσης, δεν είπε τίποτα για ένα συνολικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους».

«Αυτό που ανακοίνωσε, ήταν ένα πρόγραμμα επιδότησης των στεγαστικών δανείων για εννιά μήνες με διευρυμένα μεν κριτήρια αλλά με δικαιούχους μόνο όσους πλήττονται από τον κορονοϊό. Μάλιστα, σε όσο πιο δύσκολη θέση είναι ένας δανειολήπτης τόσο μικρότερη θα είναι η επιχορήγησή του», σχολίασε ο τέως υπουργός Οικονομικών καλώντας τον κ. Σταικούρα, στο νομοσχέδιο που θα καταθέσει σήμερα το βράδυ «να εισαγάγει συνολική παράταση της προστασίας της κύριας κατοικίας», καθώς και «να εξηγήσει πώς προστατεύονται από πλειστηριασμό από 1 Σεπτεμβρίου και μετά όσοι και όσες αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους αλλά δεν εντάσσονται στους πληττόμενους όπως τους όρισε».

«Πώς προστατεύονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι; Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που δεν εντάχθηκαν στο -αποτυχημένο- πρόγραμμα ΣΥΝεργασία, είναι χαμηλόμισθοι αλλά ο μισθός τους δεν μειώθηκε περαιτέρω αυτή την περίοδο; Οι επαγγελματίες που αντιμετώπιζαν προβλήματα και πριν από τον COVID, έχουν μείωση τζίρου, αλλά η μείωση είναι μικρότερη του 20%; Οι μη επιδοτούμενοι άνεργοι;», διερωτάται ο κ. Τσακαλώτος, υπογραμμίζοντας ότι «το πρόβλημα των κόκκινων δανείων είναι κληρονομιά της δεκαετίας της κρίσης και οι άνθρωποι που εξακολουθούν να έχουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των δανείων τους είναι πολλοί και πολλές».

«Τέλος, καλούμε τον κ. Σταϊκούρα, να μας εξηγήσει, το εν λόγω πρόγραμμα με τι ακριβώς είναι "γέφυρα", όπως το αποκάλεσε; Ποια θα είναι η κατάσταση μετά το εννιάμηνο;», καταλήγει ο Ευκλ. Τσακαλώτος.