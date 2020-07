Κόσμος

Το δώρο στην Μέρκελ για τα γενέθλιά της (εικόνες)

Είναι η δεύτερη φορά που η Άγκελα Μέρκελ γιορτάζει τα γενέθλιά της σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Της Μαρίας Αρώνη

Μια συμφωνία στο πακέτο ανάκαμψης που φτάνει τα 2 τρις. Ευρώ (1,1 τρις το ΠΔΠ και 750 δις το Ταμείο Ανάκαμψης), θα ήταν το καλύτερο δώρο για την Άγκελα Μέρκελ που σήμερα είναι τα γενέθλιά της και κλείνει τα 66.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα έκανε δώρο στη Μέρκελ το βιβλίο «An Essay on Blindness» του Πορτογάλου νομπελίστα συγγραφέα Jose Saramago.

