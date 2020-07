Πολιτική

Πολεμικό Ναυτικό: Εντυπωσιακές εικόνες από άσκηση με πραγματικά πυρά (βίντεο)

Στην άσκηση συμμετείχε και το νεοαποκτηθέν πλοίο Γενικής Υποστήριξης «ΗΡΑΚΛΗΣ».

«Από την Τετάρτη 15 έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, διεξήχθη προγραμματισμένη εθνική τεχνική άσκηση μικρής κλίμακας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Μυρτώου Πελάγους και των Κυθήρων, με συμμετοχή πλοίων των Διοικήσεων Φρεγατών, Ταχέων Σκαφών και Υποβρυχίων, ομάδων της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών, ελικοπτέρων της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού, αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και του νεοαποκτηθέντος Πλοίου Γενικής Υποστήριξης «ΗΡΑΚΛΗΣ»», αναφέρει το ΓΕΝ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΕΝ, «στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης εκτελέστηκαν αντικείμενα μεταξύ των οποίων:

Εξάσκηση μεικτών ομάδων πλοίων ΑΣ σε όλες τις μορφές ναυτικού πολέμου.

Πυρά κυρίου και δευτερεύοντος οπλισμού.

Βολή τορπίλης γυμνασίων από Υποβρύχιο κατά στόχου επιφανείας.»

«Η εν λόγω επιχειρησιακή εκπαίδευση συνέβαλε στη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων», καταλήγει η ανακοίνωση του ΓΕΝ.

