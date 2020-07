Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας για κορονοϊό: προσοχή, μάσκα και μέτρα προστασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα σύσταση από τον υπουργό Υγείας, κατά την επίσκεψή του στην Κω…

Επίσκεψη στην Κω πραγματοποίησε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας μετέβη αρχικά στο Δημαρχείο, όπου πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Κω Θεοδόση Νικηταρά, τον Έπαρχο Κω Γιάννη Καμπανή, τους βουλευτές Δωδεκανήσου, Βασίλη Υψηλάντη και Γιάννη Παππά και εκπροσώπους τοπικών αρχών και φορέων.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Κω όπου συνομίλησε με τους εργαζόμενους, πραγματοποίησε σύσκεψη με τον Διοικητή και τους Διευθυντές και περιηγήθηκε στους χώρους του Νοσοκομείου.

Μετά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Κω, ο κ. Κικίλιας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ευχαριστώ πολύ το Δήμαρχο Κω, τους συναδέλφους μου βουλευτές, τον Έπαρχο, τον Διοικητή του Νοσοκομείου, γιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, τραπεζοκόμους, καθαρίστριες, όλους τους ανθρώπους που αγωνίζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Κάνουν μία εξαιρετική προσπάθεια εν μέσω κορονοϊού. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και νομίζω ότι και η κοινωνία του νησιού στέκεται με ευγνωμοσύνη απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους.

Δώσαμε άμεσες λύσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα να έχουμε δεύτερο ασθενοφόρο και δεύτερο πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Με την πρόσληψη βοηθών νοσηλευτών που θα προσληφθούν είτε στις κινητές ομάδες, είτε στο Νοσοκομείο, επιπλέον όσων έχουν ήδη προσληφθεί.

Έχει ήδη πει ο Πρωθυπουργός?Κυριάκος Μητσοτάκης?,?για τους επικουρικούς νοσηλευτές και εντός της περιόδου COVID και προ COVID, θα κινήσουμε τις διαδικασίες ώστε να πάρουν μοριοδότηση και να μονιμοποιηθούν.

Με το λοιπό προσωπικό, τους ανθρώπους που έχουμε μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από τον ΟΑΕΔ, των οποίων τις συμβάσεις έχουμε ανανεώσει ήδη μια χρονιά.

Με τους επικουρικούς γιατρούς που θα γίνει μία προσπάθεια, το μελετούμε πολύ σοβαρά μιας που καλύπτουν ανάγκες, να δοθεί μοριοδότηση και να προκηρυχθούν οι θέσεις τους ως θέσεις επιμελητών Β΄.

Η Κως έχει πολύ μεγάλη δυναμική, είναι ένα πολύ όμορφο νησί.

Εύχομαι καλή επιτυχία στην τουριστική περίοδο. Έχουμε φτιάξει ένα ακτινωτό σύστημα testing, διακομιδών, συμβουλών και στήριξης από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, έτσι ώστε να στηρίξουμε το νησί. Θέλουμε να πάει καλά και θα πάει καλά.

Υπάρχουν κανόνες. Παρακαλώ να μην χαλαρώνουμε και να τηρούν όλοι τους κανόνες.

Είναι ευκαιρία η Κως να γίνει πρότυπο νησί και παράδειγμα για όλες τις άλλες τουριστικές περιοχές.

Υπάρχει η δυνατότητα από κοινού και με τους ξενοδόχους και ενδεχομένως με tour operators και με την ιδιωτική πρωτοβουλία, να βρούμε έναν τρόπο να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο Νοσοκομείο, τέτοιο που θα καλύπτει τις ανάγκες του νησιού.

Δεν είναι ζήτημα κτιριακό. Είδα μεγάλες κτιριακές δομές, οι οποίες δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ. Άρα, πρέπει με μια άλλη προσέγγιση στο μέλλον, να δούμε τι χρηματοδότηση μπορεί να βρεθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα, με διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, θα ήθελα να πω ότι από τον κρατικό προϋπολογισμό έχουμε προσλάβει 5.000 γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ποτέ εντός τριών μηνών δεν έγινε τόσο μεγάλη ενίσχυση και στήριξη του Ε.Σ.Υ. και ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς θα παραμείνουν.

Επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι των κεφαλαίων των 32 δις που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν να κάνουν με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και με την ψηφιοποίησή του, τη διαλειτουργικότητα Κέντρων Υγείας και Νοσοκομειακών μονάδων, τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, τις ψηφιακές εξετάσεις, τα οποία θα μειώσουν την ταλαιπωρία και την γραφειοκρατία, θα μειώσουν τα κόστη και θα δώσουν τη δυνατότητα να διοχετεύσουμε τους πόρους αυτούς πραγματικά για ποιοτική Δημόσια Υγεία με διάρκεια. Γιατί η διάρκεια καθορίζει την αξία.

Εύχομαι μια πολύ καλή σεζόν κύριε Δήμαρχε. Θα είμαστε σε συνεργασία και σε επικοινωνία και με εσάς και με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με τον κύριο Διοικητή, με τον κύριο ΥΠΕάρχη και τους συναδέλφους μου, οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά και είναι μόνιμα εδώ με προτάσεις και θέσεις τέτοιες, που προάγουν το διάλογο και οδηγούν σε λύσεις.

Για μία ακόμη φορά, προσοχή σας παρακαλώ. Τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας, φοράμε τις μάσκες μας, την προσωπική μας υγιεινή, πλένουμε τα χέρια μας, δεν συγχρωτιζόμαστε, ειδικά σε κλειστούς χώρους.

Και οι ντόπιοι συμπολίτες μας και οι τουρίστες, προσέχουμε τις ευπαθείς ομάδες, τους μεγάλους σε ηλικία, αυτούς που έχουν υποκείμενα νοσήματα, έτσι ώστε να έχουμε μια επιτυχημένη σεζόν εδώ στην Κω και για ό,τι χρειάζεται, το Υπουργείο Υγείας είναι εδώ.»