Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ: Ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί για τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Ηγουμενίτσας και Καβάλας

Οι σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους τρεις διαγωνισμούς έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ.

Στην έναρξη τριών διεθνών δημόσιων διαγωνισμών για την αξιοποίηση των λιμένων της Αλεξανδρούπολης, της Ηγουμενίτσας και της Καβάλας προχωρά σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ. Οι Οργανισμοί Λιμένος Αλεξανδρούπολης και Ηγουμενίτσας θα αξιοποιηθούν μέσω της πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, ενώ για τον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας προβλέπεται η υποπαραχώρηση ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα «Φίλιππος Β'».

Οι σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους τρεις διαγωνισμούς έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ τα επιμέρους στοιχεία έχουν ως εξής:

1. Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ). Η διαγωνιστική διαδικασία προβλέπει την πώληση τουλάχιστον του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στον ΟΛΑ έχει παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Αλεξανδρούπολης και του αλιευτικού καταφυγίου Μάκρης. Η εταιρεία έχει επίσης διοικητικές αρμοδιότητες επί του λιμένος Καμαριώτισσας Σαμοθράκης και του αλιευτικού καταφυγίου Θέρμων Σαμοθράκης.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: α) τη φάση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προεπιλογής των ενδιαφερόμενων μερών και β) τη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών και ανάδειξης πλειοδότη. Στην πρώτη φάση, τα ενδιαφερόμενα μέρη προσκαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έως τις 2 Οκτωβρίου (έως τις 17:00 ώρα Ελλάδας).

2. Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ). Αντίστοιχα, η διαγωνιστική διαδικασία προβλέπει την πώληση τουλάχιστον του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στον ΟΛΗΓ έχει παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Ηγουμενίτσας, του αλιευτικού καταφυγίου Σαγιάδας, του αλιευτικού καταφυγίου Πλαταριάς και του καταφυγίου σκαφών αναψυχής Συβότων.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: α) τη φάση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προεπιλογής των ενδιαφερόμενων μερών και β) τη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών και ανάδειξης πλειοδότη. Στην πρώτη φάση, τα ενδιαφερόμενα μέρη προσκαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έως τις 2 Οκτωβρίου (έως τις 17:00 ώρα Ελλάδας).

Στους διαγωνισμούς αξιοποίησης του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης και του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ ενεργούν οι «Deloitte Business Solutions - Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, οι «Your Legal Partners - Δρακόπουλος & Βασαλάκης - Αλεξίου Κοσμόπουλος» ως νομικός σύμβουλος, το «Γραφείο Δοξιάδη Σύμβουλοι για Ανάπτυξη και Οικιστική Α.Ε.» ως τεχνικός σύμβουλος και η εταιρεία «Port Consultants Rotterdam B.V.» ως εμπορικός σύμβουλος.

3. Οργανισμός Λιμένος Καβάλας (ΟΛΚ). Σε ό,τι αφορά στο λιμάνι της Καβάλας, ο διαγωνισμός προβλέπει την υποπαραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα Φίλιππος Β' του ΟΛΚ.

Η υποπαραχώρησης περιλαμβάνει:

τον υφιστάμενο προβλήτα με επιστρωμένη έκταση, εμβαδού περίπου 117.000 τ.μ.,

μια πρόσθετη μη επιστρωμένη από αποκατάσταση έκταση, εμβαδού περίπου 165.000 τ.μ.,

τον αποσπασμένο μώλο/κυματοθραύστη

την εμπορική δραστηριότητα (γενικό φορτίο, ξηρό χύδην φορτίο και περιστασιακά εξυπηρέτηση εμπορευματοκιβωτίων), και

συγκεκριμένα αντικείμενα του υπάρχοντος εξοπλισμού του λιμανιού.

Η διάρκεια της υποπαραχώρησης θα είναι για 40 έτη.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: α) τη φάση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προεπιλογής των ενδιαφερόμενων μερών και β) τη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών και ανάδειξης πλειοδότη. Στην πρώτη φάση, τα ενδιαφερόμενα μέρη προσκαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έως τις 2 Οκτωβρίου (έως τις 17:00 ώρα Ελλάδας).

Για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου λιμένα, το Ταμείο έχει ορίσει την «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τη δικηγορική εταιρεία «KLC Law Firm» ως νομικό σύμβουλο, την εταιρεία «Γραφείο Δοξιάδη Σύμβουλοι για Ανάπτυξη και Οικιστική Α.Ε.» ως τεχνικό σύμβουλο και την εταιρεία «Port Consultants Rotterdam B.V.» ως εμπορικό σύμβουλο.

Τέλος, το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε ότι έλαβε μία δεσμευτική προσφορά από ιδιώτη επενδυτή για το ακίνητο του πρώην εργοταξιακού χώρου του έργου ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου.