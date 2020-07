Κοινωνία

Ηλεκτρoνική απάτη: Αστυνομικοί κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έφτασε στα ίχνη τους η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.

Δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε κύκλωμα, το οποίο διέπραττε απάτες μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποκομίζοντας κέρδος το οποίο εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ.

Την υπόθεση αποκάλυψαν αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος που συνέλαβαν, εκτός από τους δύο αστυνομικούς (ένας από Θεσσαλονίκη κι ένας από Λαμία) και τρεις ιδιώτες, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα τέσσερα πρόσωπα.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι αγόραζαν, μέσω ιστοσελίδων του Διαδικτύου, «χακαρισμένους» κωδικούς PIN από ΙΒΑΝ τραπεζικών λογαριασμών που ανήκαν σε ιδιώτες. Στη συνέχεια, με τους συγκεκριμένους κωδικούς προέβαιναν είτε οι ίδιοι είτε άλλα πρόσωπα σε διαδικτυακές αγορές ή πλήρωναν λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως για παράδειγμα ΔΕΗ, ακόμη και λογαριασμούς της Εφορίας.

Κατά τις ίδιες πηγές, το κύκλωμα εισέπραττε «μίζα» που κυμαινόταν από 30 έως 40% για κάθε διαδικτυακή συναλλαγή. Οι επωφελούμενοι, σύμφωνα με την δικογραφία, φαίνεται πως ξεπερνούν τους 100.

Η έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε στις αρχές του 2019 κατόπιν εγκλήσεων που υπέβαλαν ιδιώτες-θύματα αλλά και ένα τραπεζικό ίδρυμα.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης που τους απήγγειλε κατά περίπτωση κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη μέσω υπολογιστή από κοινού και κατ' εξακολούθηση (οι δύο πράξεις σε βαθμό κακουργήματος), απάτη σε βαθμό πλημμελήματος, παράνομη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα κ.ά.

Κατόπιν παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ειδικό ανακριτή, απ' όπου πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.