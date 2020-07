Πολιτική

Ερντογάν: Νεανικό όνειρο η “απελευθέρωση” της Αγίας Σοφίας

Παρά τη διεθνή κατακραυγή ο Τούρκος Πρόεδρος τραβάει το σχοινί των προκλήσεων.

«Νεανικό όνειρο που γίνεται πραγματικότητα» χαρακτήρισε την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζονας ακόμα πως «συνιστά «απελευθέρωση της από τα δεσμά της ομηρίας της».



Το άνοιγμα της Αγιά Σοφίας «ήταν στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο όνειρο στα νιάτα μας», είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος μετά την προσευχή της Παρασκευής, μία εβδομάδα πριν τη λειτουργία του μνημείου της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς ως τέμενος. «Είμαστε χαρούμενοι που πραγματοποιούμε αυτά τα όνειρα των νιάτων μας» συμπλήρωσε.

Ο Ερντογάν σημείωσε επίσης ότι «οι αντιδράσεις από το εξωτερικό είναι κενές, δεν μάς δεσμεύουν». «Η διαδικασία με την Αγία Σοφία είναι θέμα εσωτερικής δικαιοδοσίας μας» υπογράμμισε.



Αναφορικά με την πρώτη λειτουργία της Αγίας Σοφίας μετά τη μετατροπή της, ο Τούρκος πρόεδρος διευκρίνισε ότι μέσα στην Αγία Σοφία θα εισέλθουν μόνο 1.000 -1.500 άτομα και θα ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό.