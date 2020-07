Κόσμος

Μήνυμα αλληλεγγύης Μπάιντεν σε Ελπιδοφόρο για την Αγία Σοφία

Την ευγνωμοσύνη του για το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ εξέφρασε μέσω twitter o Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

Την ευγνωμοσύνη του για το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος δήλωσε την υποστήριξή του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την Αγιά Σοφιά, εξέφρασε σε tweet ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Στο tweet ο κ. Ελπιδοφόρος αναφέρει: «Είμαι ευγνώμων για το τηλεφώνημα που δέχθηκα από τον Αντιπρόεδρο @JoeBiden. Μου εξέφρασε την υποστήριξή του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και την αλληλεγγύη του στην επιδίωξή μας για την διατήρηση του "status quo" της Αγίας Σοφίας».