Κοινωνία

Νεκρός οδηγός μηχανής σε τροχαίο

Μοιραία στάθηκε η σύγκρουση του δίκυκλου με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 57χρονος.

(εικόνα αρχειου)

Το νήμα της ζωής ενός 55χρονου, αναβάτη μηχανής, κόπηκε το βράδυ της Πέμπτης, στην Επαρχιακή Οδό Χορτιάτη Πανοράματος.

Το δίκυκλο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας συγκρούστηκε με ένα διερχόμενο ΙΧ, το οποίο οδηγούσε ένας 57χρονος.

Το δυστύχημα, στην διασταύρωση Αγίου Βασιλείου, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός της μηχανής.

Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης

Σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρεται «Βραδινές ώρες χθες (16-07-2020) στην Επ. Οδό Χορτιάτη-Πανοράματος δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 55χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο που οδηγούσε 57χρονος ημεδαπός με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας».