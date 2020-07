Κοινωνία

Ο ληστής ήταν τακτικός πελάτης και… καρφώθηκε!

Πήρε προφυλάξεις για να ληστέψει το πρατήριο όπου βάζει βενζίνη, όμως “προδόθηκε”..

Η ληστεία έγινε στις 3:30΄ τα ξημερώματα της Πέμπτης σε πρατήριο στην είσοδο της πόλης.

Ο ληστής έφτασε πεζός στο πρατήριο φορώντας κράνος και χειρουργική μάσκα. Απείλησε με ένα πιστόλι τους δυο υπαλλήλους και τους πήρε 650€ που είχαν πάνω τους. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε τρέχοντας μέσα στο σκοτάδι.

Οι δυο υπάλληλοι από τις κινήσεις και από τα ρούχα του ληστή κατάλαβαν ότι πρόκειται για έναν τακτικό πελάτη του πρατηρίου, ο οποίος μάλιστα είναι άτομο εξαρτημένο από ουσίες.

Και οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας βλέποντας το βίντεο αναγνώρισαν αμέσως τον 36χρονο γνώριμο των Αρχών για διάφορες υποθέσεις. Μάλιστα στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του 36χρονου οι αστυνομικοί βρήκαν κρυμμένα σε ένα κοτέτσι τα ρούχα που φορούσε τα ξημερώματα που έκανε τη ληστεία στο πρατήριο.

Ακόμα ο 36χρονος δεν έχει εντοπιστεί αλλά είναι θέμα χρόνου η σύλληψή του.

