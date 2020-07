Life

Μυστικός γάμος για την Πριγκίπισσα Βεατρίκη

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας παντρεύτηκε η εγγονή της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη, η εγγονή της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και κόρη του πρίγκιπα Άντριου, παντρεύτηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τον Ιταλό επιχειρηματία Εντοάρντο Μαπέλι Μότσι, σε μια ιδιωτική τελετή στο Ουίνδσορ, έγινε γνωστό από το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ο γάμος, που είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 29η Μαΐου στο Λονδίνο, αναβλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Η νέα ημερομηνία δεν είχε ανακοινωθεί.

Η «ιδιωτική τελετή» διεξήχθη σήμερα στις 11 το πρωί τοπική ώρα στο βασιλικό παρεκκλήσι του Ουίνδσορ, παρουσία της 94χρονης βασίλισσας, του συζύγου της πρίγκιπα Φιλίππου (99 ετών) και «στενών συγγενών» της νύφης, σε «συμμόρφωση» με τις συστάσεις της κυβέρνησης στη μάχη εναντίον του νέου κορονοϊού, σύμφωνα με τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ηλικίας 31 ετών, η πριγκίπισσα Βεατρίκη είναι η κόρη του Άντριου, του δεύτερου γιου της βασίλισσας Ελισάβετ, και της Σάρα Φέργκιουσον. Οι γονείς της έχουν χωρίσει.

Η Βεατρίκη είναι ένατη στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου.

Ο 37χρονος Εντοάρντο Μαπέλι Μότσι είναι μεγιστάνας των ακινήτων, μέλος του διεθνούς τζετ σετ και λάτρης του κρίκετ. Πρόκειται για τον δεύτερο γάμο του, ενώ είναι ήδη πατέρας ενός μικρού αγοριού.