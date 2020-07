Πολιτική

Ειδική Σύνοδος Κορυφής για την Τουρκία τον Σεπτέμβριο

Υπό επανεξέταση η στρατηγική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία...

Τη σχέση με την Άγκυρα, υπό το πρίσμα των διαδραματιζόμενων στην Ανατολική Μεσόγειο και των τουρκικών ενεργειών, θα εξετάσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες τον Σεπτέμβριο.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Αναστασιάδης έθεσαν από κοινού σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το θέμα των τουρκικών ενεργειών στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, αποσπώντας, με τη συμβολή του προέδρου του Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, την σύμφωνη γνώμη των 27, για σύγκληση ειδικής συνεδρίασης το Σεπτέμβριο, στην οποία θα συζητηθεί η στρατηγική σχέση ΕΕ – Τουρκίας.

Ο Κύπριος Πρόεδρος στην παρέμβαση του, υποστήριξε πως «ο κατευνασμός έναντι της Τουρκίας δοκιμάστηκε και απέτυχε» και οι 27 θα πρέπει να περάσουν από την φραστική έκφραση αλληλεγγύης στη λήψη μέτρων.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, σύμφωνα με τον Κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο Κυριάκο Κούσιο, ζήτησε «επέκταση των κυρώσεων της ΕΕ έναντι φυσικών και νομικών προσώπων που εμπλέκονται στο παράνομο γεωτρητικό πρόγραμμα της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας». Ζήτησε επίσης την ετοιμασία δέσμης περαιτέρω μέτρων έναντι της Άγκυρας.

Ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις κινήσεις της Τουρκίας στη Συρία και τη Λιβύη όπως επίσης και για τη νέα Navtex που εξέδωσε προχθές για γεωτρήσεις στην ΑΟΖ της Κύπρου. Τέλος έθεσε ως παράδειγμα της συμπεριφοράς της Τουρκίας την απόφαση για την Αγιά Σοφιά, η οποία αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ενταγμένο στο σχετικό κατάλογο της UNESCO.