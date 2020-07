Κοινωνία

Φυτεία κάνναβης για… ρεκόρ Γκίνες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότερα από... 13 χιλιάδες δενδρύλλια εντοπίστηκαν σε δασική περιοχή των Γρεβενών...

Το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών και της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών εντόπισε πλήρως οργανωμένη φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης. Εις βάρος δύο μελών εγκληματικής οργάνωσης, ενός 43χρονου και μίας 26χρονης, που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια κάνναβης, σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση. Παράλληλα, αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τουλάχιστον τεσσάρων ακόμα μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Η φυτεία διέθετε επαγγελματική υποδομή, καθώς βρέθηκε σε αυτή αυτόματο ειδικό σύστημα ποτίσματος, όπως επίσης και ηλιακό πάνελ, που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αποδόμηση της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης επιτεύχθηκε μετά από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, κατά τη διάρκεια της οποίας χρησιμοποιήθηκαν ειδικές ανακριτικές τεχνικές και αξιοποιήθηκαν κατάλληλα ερευνητικά στοιχεία, που είχαν ως αποτέλεσμα το γεωγραφικό εντοπισμό της προαναφερόμενης φυτείας, την οποία καλλιεργούσαν συστηματικά τα μέλη της οργάνωσης.

Στο τελικό στάδιο των ερευνών, οργανώθηκε χθες ευρεία, συντονισμένη και ταυτόχρονη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών και της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Ομάδων Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας των Διευθύνσεων Αστυνομίας Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, αλλά και αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ. Βορείου Ελλάδας, της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας, της ομάδας πυροτεχνουργών του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης, καθώς και τους συνοδούς των αστυνομικών σκύλων των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης και Καστοριάς.

Κατά τη διάρκεια της οργανωμένης επιχείρησης εντοπίστηκε η παραπάνω φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, η οποία διέθετε ειδικό σύστημα ποτίσματος, αποτελούμενο από λάστιχα ποτίσματος μήκους δέκα χιλιομέτρων περίπου, που είχαν συνδεθεί σε αυτοσχέδια δεξαμενή, η οποία τροφοδοτούνταν με νερό από παρακείμενο ποτάμι με τη χρήση αντλίας και γεννήτριας.

Επιπρόσθετα, πλησίον της φυτείας εντοπίσθηκαν ακόμη πέντε πρόχειρα παραπήγματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν από τους δράστες για τη διαβίωσή τους, αλλά και ως παρατηρητήρια για τη φύλαξη των φυτειών.

Η ανωτέρω φυτεία εκτείνονταν σε περίπου οκτώ στρέμματα, ενώ η έκταση αυτή είχε αποψιλωθεί και διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να καταστεί πλήρως καλλιεργήσιμη και αποτελούνταν από 13.852 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους μέχρι 1,6 μέτρα.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο της φυτείας, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

• -13.852- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους μέχρι -1,6- μέτρα,

• κλώνοι δενδρυλλίων κάνναβης με ακατέργαστη φούντα συνολικού μικτού βάρους 108,5 γραμμαρίων,

• λάστιχα ποτίσματος μήκους δέκα -10- χλμ. περίπου,

• διάφορα γεωργικά εργαλεία,

• μια αντλία,

• δύο πετρελαιοκίνητες γεννήτριες μεγάλης ισχύος,

• πλήθος από μπιτόνια, που περιείχαν πετρέλαιο,

• σωλήνες άρδευσης,

• ένα ηλιακό πάνελ, που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

• δύο κινητά τηλέφωνα και

• ένα ζεύγος μεγεθυντικά κιάλια παρακολούθησης.

Τα 13.852 δενδρύλλια κάνναβης που κατασχέθηκαν, θα απέδιδαν περίπου 24 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με υπολογισμούς του GRTimes.gr.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε ο κ. Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Γρεβενών.