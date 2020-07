Κοινωνία

Συγκλονιστικές μαρτυρίες στον ΑΝΤ1 για την επίθεση με τσεκούρι στον ΔΟΥ Κοζάνης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο από τους τέσσερις τραυματίες, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Προφυλακιστέος κρίθηκε ο δράστης.