Κοινωνία

Ζουμπούλης στον ΑΝΤ1: Χτυπούσε όποιον έβλεπε μπροστά του ο 45χρονος με το τσεκούρι (βίντεο)

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Δυτικής Μακεδονίας περιέγραψε στον ΑΝΤ1 την επίθεση που δέχτηκαν από τον 45χρονο στην ΔΟΥ Κοζάνης.