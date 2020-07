Κοινωνία

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Καρέ καρέ η επιχείρηση της αστυνομίας στα στέκια ναρκωτικών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί επιχείρησαν σε στέκια του "λευκού θανάτου" και προχώρησαν σε δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις.