Τεχνολογία - Επιστήμη

Στον ΑΝΤ1 ο Έλληνας ηλιοφυσικός που συμμετέχει στο πρότζεκτ για τα “Μυστικά του Ήλιου” (βίντεο)

Οι κάμερες του διαστημικού σκάφους Solar Orbiter, αιχμαλώτισαν για πρώτη φορά από τόσο κοντά το μεγαλείο του υπέρλαμπρου άστρου. Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο Γιάννης Ζουγανέλης.