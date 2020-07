Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής: Η Ελλάδα εμμένει στις θέσεις της για το Ταμείο Ανάκαμψης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν αρμόδιες πηγές για την στάση της ελληνικής πλευράς στην Σύνοδο Κορυφής.

Στις θέσεις με τις οποίες προσήλθε στη Σύνοδο Κορυφής εμμένει ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές.

Ο κ. Μητσοτάκης ζητεί να είναι ακέραιο το πρόγραμμα καθώς και να παραμείνει η αναλογία επιχορηγήσεων-δανείων.

Επιπροσθέτως, η ελληνική πλευρά τάσσεται κατά του επιμερισμού 70-30 , όπως η πλειονότητα των χωρών, υπογραμμίζοντας ότι είναι επιθυμητή η προβλεψιμότητα και όχι η αβεβαιότητα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές η Αθήνα είναι υπέρ μεγαλύτερης διάρκειας του προγράμματος, ενώ τονίζει ότι υπάρχει ήδη έτοιμο σχέδιο.

Αναφορικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο η ελληνική πλευρά ζητεί να δοθεί έμφαση στο Ταμείο Ασφάλειας Συνόρων.

Μέχρι στιγμής πάντως, φαίνεται ότι δεν υπάρχει περιθώριο απομάκρυνσης από την πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ